Facharzt-Terim
Straubing (ots)
Wer es ernst mit dem Versprechen gleicher Chancen auf Behandlung meint, müsste an der Bezahllogik drehen. Solange Fachärzte für dieselbe Leistung je nach Versicherung unterschiedlich honoriert werden, bleibt jede Reform der Terminvergabe Staumanagement. Die Kassen drängen auf neutrale Vermittlungsstellen und eine Vergütung, bei der der Versicherungsstatus keine Rolle spielt, doch die höheren PKV-Honorare sichern vielen Praxen Investitionen und Einkommen. Wer daran rührt, muss zugleich garantieren, dass Praxen wirtschaftlich überleben können - ohne Kassenpatienten systematisch warten zu lassen.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell