Straubinger Tagblatt

Venezuela - Trump bringt die Machtpolitik zurück

Straubing (ots)

Sicher, noch ist völlig unklar, ob etwa China aus der US-Militäraktion in Venezuela grünes Licht bei einem ähnlichen Vorgehen gegen Taiwan ableiten könnte. Klar ist aber, dass es sich weder Peking noch Moskau nehmen lassen werden, bei ihrem nächsten Regelverstoß auf das Vorbild der USA zu verweisen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas wissen das - und antworten auf den Völkerrechtsbruch der Amerikaner trotzdem nur mit windelweichen Statements. Es sind Einlassungen der Machtlosen in Donald Trumps neuer Welt. Wer jetzt noch daran zweifelt, dass sich Europa bewaffnen muss, um notfalls ohne die USA gegen Kremlchef Wladimir Putin gewappnet zu sein, dem ist nicht mehr zu helfen.

