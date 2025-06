MagentaSport

"Das wird extrem cool" Franz Wagner lobt deutsches Frauen-Basketball, Fiebich sieht "viele Baustellen" Amojo und Günther glauben an Viertelfinal-Einzug

Deutschlands ambitionierte Basketball-Frauen eröffnen am Donnerstag, 19. Juni, die EuroBasket 2025 ab 19.30 Uhr in der Gruppenphase gegen Schweden. Das EM-Turnier wird vom Mittwoch, 18. bis 29. Juni, in Tschechien Griechenland, Italien und Hamburg ausgetragen. MagentaSport und MagentaTV zeigen alle Spiele der deutschen Auswahl live und kostenlos sowie ausgewählte Topspiele wie die EM-Eröffnung zwischen Türkei gegen den Favoriten Frankreich am Mittwoch ab 16.20 Uhr. WNBA-Champion und Leistungsträgerin Leonie Fiebich zu den deutschen Erfolgschancen: "In jeglichen Medien steht, wir wollen eine Medaille holen. Das stimmt auch, das ist das übergeordnete Ziel. Aber wir haben viele Baustellen im Team. Natürlich träumt man gerne. Aber ich bin eher so: step by step." Top-Star Franz Wagner outet sich in der aktuellen Ausgabe "Bestbesetzung" (aktuell bei MagentaTV+) als Fan des deutschen Frauen-Basketballs: "Das wird extrem cool." Und für MagentaSport-Expertin Ireti Amojo steht selbst nach den Ausfällen von Marie Gülich sowie den Sabally-Schwestern fest: "Ja. Wir überstehen die Gruppenphase!" Dazu muss die deutsche Auswahl Zweite werden. Also mindestens die "Must-Win-Games" gegen Schweden (Donnerstag, 19.30 Uhr live) und Großbritannien (Sonntag, 17.30 Uhr live) gewinnen.

"Wird cool": Franz Wagner sieht die "Verantwortung", Frauen-Basketball "selber zu gucken"

Unter Bundestrainerin Thomaidis schaffte Deutschland bei der EM 2023 und Olympia den Sprung unter die Top 8-Teams. Eine Weiterentwicklung, die Franz Wagner, Weltmeister und NBA-Star bei Orlando Magic auch in den USA erlebt. "Wir werden das auf jeden Fall verfolgen", sagt Franz Wagner. "Generell tun wir auch in Deutschland gut daran, dass der Frauensport in den Vordergrund gerückt wird. Da sehen wir uns in der Verantwortung, uns dafür auszusprechen und natürlich auch selber zu gucken. Ich glaube, das wird extrem cool dieses Jahr", erklärt Franz Wagner in der neuesten Ausgabe der Interview-Reihe "Bestbesetzung" mit Moderator Johannes B. Kerner und Bruder Moritz Wagner, die seit Montag bei MagentaTV+ sowie kostenlos und ohne Login auf www.magenta.tv zu sehen ist. Der Link zur Aussage: https://cloud.thinxpool.de/s/toYoiNbr7YmHjtF

"Natürlich träumt man gerne", sagt Fiebich, aber: "Wir haben viele Baustellen im Team"

WNBA-Champion Leonie Fiebich (New York Liberty) und Luisa Geiselsöder (Dallas Wings) sind die Stützen des 12köpfigen Kaders, der in der Gruppenphase zunächst gegen Schweden spielt und dann gegen die Vize-Europameisterinnen aus Spanien sowie Großbritannien den Heim-Bonus in Hamburg genießt. MagentaSport zeigt alle deutschen Partien live und kostenlos, die Spiele der deutschen Gruppe plus Top-Partien bis zum Finale.

Leonie Fiebich zum EM-Ziel, unter die ersten 3 Teams zu kommen: "In jeglichen Medien steht, wir wollen eine Medaille holen. Das stimmt auch, das ist das übergeordnete Ziel. Aber jetzt geht´s darum, gegen die Schweden den ersten Sieg zu holen und hoffentlich die Gruppe zu gewinnen. Dann haben wir gute Chancen für die Hauptrunde. Aber wir müssen uns noch zusammenfinden. Wir haben viele Baustellen im Team. Natürlich träumt man gerne. Aber ich bin eher so: step by step."

Begleitet wird die EuroBasket 2025 der Frauen von einem hochkarätigen Team, direkt aus Hamburg: Moderatorin Stefanie Blochwitz sorgt für die Interviews, kommentiert wird von Alexander Frisch, Benni Zander und Markus Krawinkel. Ireti Amojo und Per Günther analysieren die EM.

Extra-Ausgabe Podcast zur Frauen EM "Abteilung Basketball": "Wir können mutig sein"

Der wöchentliche Basketball Podcast von MagentaSport mit Ireti Amojo, Benni Zander und Per Günther analysiert diesmal die deutschen EM-Aussichten der DBB-Auswahl und den Gruppen-Gegnerinnen Schweden, Spanien und Großbritannien. Der Link zur neuen Folge: https://abteilungbasketball.podigee.io/#latest-episode-player

Ireti Amojo zur Entwicklung des Frauen-Basketballs seit 2014, als sie noch das National-Trikot trug: "Das war eine lange Durststrecke. Man hatte nicht wirklich das Gefühl, dass sich sonderlich viele Leute dafür interessieren. Weder der Verband noch Deutschland. Wir waren stolz, dass wir Teil des A-Kaders waren. Aber wir haben nirgendwo stattgefunden."

Unterschied zu jetzt: "Das ist der Wahnsinn. Es ist wirklich schön zu sehen, wie gut wir inzwischen geworden sind. Auch zu wissen, dass das aus den Spielerinnen heraus kam. Dass wir sagen können: nicht das Umfeld und die Strukturen haben das gebaut. Es sind vor allem die Spielerinnen, die ihren eigenen Weg gegangen sind. Da steckt unglaublich viel Fleiß und Arbeit der Spielerinnen drin. Wir untereinander wissen, dass sie diesen Erfolg aufgebaut haben. Jede einzelne Spielerin für sich."

Per Günther lobt die erst 17-jährige Clara Bielefeld und die 38jährige Romy Bär, weil beide dem deutschen Spiel neue Möglichkeiten schaffen. Bär steht vor ihrem 100. Länderspiel - Hut ab, findet Günther: "Sie ist so unglaublich clever. Sie liest das Spiel so gut."

Ireti Amojo ist ebenfalls zuversichtlich trotz der Ausfälle von Marie Gülich sowie den Sabally-schwestern: "Wir können mutig in die Spiele gehen." Expertin Amojo zu den deutschen Gruppen-Gegnerinnen Spanien, Schweden und Großbritannien. Favorit Spanien habe mit den guten, aber sehr jungen Spielerinnen "nicht mehr so die geballte Erfahrung. Da läuft ein Umbruch, schwer einzuschätzen." Für Ireti Amojo gilt: "Schweden ist das Spiel, das sie auf jeden Fall gewinnen müssen. Großbritannien ist auch ein Must-Win-Game. Ich glaube, wir sind in der Lage, auch Spanien nach dem Umbruch zu schlagen."

Die Favoriten sind: Belgien als Titelverteidiger mit dem besten Kader, aber auch Frankreich mit einem "krassen Aufgebot an Spielerinnen."

Die Frauen-EM im Film erklärt: https://cloud.thinxpool.de/s/8ZMwqn9RTpS4ieB

Basketball live bei MagentaSport

Frauen EM: 18. Juni - 29. Juni 2025 (Alle deutschen Spiele + ausgewählte Top-Spiele inklusive Finale kostenlos)

Vorrunde

Mittwoch, 18.06.2025

Ab 16.20 Uhr: Türkei - Frankreich

Donnerstag, 19.06.2025

Ab 17.05 Uhr: Großbritannien - Spanien

Ab 19.30 Uhr: Deutschland - Schweden

Freitag, 20.06.2025

Ab 17.05 Uhr: Schweden - Großbritannien

Ab 19.30 Uhr: Spanien - Deutschland

Samstag, 21.06.2025

Ab 19.20 Uhr: Griechenland - Türkei

Sonntag 22.06.2025

Ab 15.05 Uhr: Schweden - Spanien

Ab 17.30 Uhr: Großbritannien - Deutschland

Viertelfinale ab 24. Juni - tba.

Männer EM: 27. August - 14. September 2025 (alle Spiele live, alle deutschen Partien live und kostenlos)

