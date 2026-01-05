Strom-Anschlag in Berlin
Straubing (ots)
Dass die Bundeshauptstadt mit überschaubarem Aufwand empfindlich getroffen werden kann und Zehntausende Menschen die Folgen tragen müssen, zeigt: Resilienz ist seit Jahren ein Schlagwort auf Konferenzen, aber kein Regierungsprinzip. Es ist schön, dass Berlin über drei Milliarden Euro ausgibt, um Bäume zu pflanzen. Dringlicher wäre es: in den Schutz von kritischer Infrastruktur zu investieren, Trafostationen, Leitungen und Knotenpunkte besser schützen und den Bevölkerungsschutz stärken.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell