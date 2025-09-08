Yutong Bus

Yutong Bus Link+ unterstützt Flotten mit intelligentem Management und höherer Betriebseffizienz

Zhengzhou, China (ots/PRNewswire)

Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), ein weltweit führender Hersteller von Elektrobusen, hat die internationale Version der nächsten Generation seiner Internet of Vehicles (IoV)-Plattform Link+ vorgestellt. Als umfassende Weiterentwicklung von Vehicle+ bietet Link+ eine sichere, intelligente und effiziente Komplettlösung für den Flottenbetrieb, die Flotten in die Lage versetzt, ihre betriebliche Effizienz zu optimieren.

Von der 24/7-Überwachung bis hin zum intelligenten Management und datengesteuerten Diensten bietet Yutong Link+ Lösungen für das Lebenszyklusmanagement von Flotten.

Umfassende Überwachung : Es verfolgt die Fahrzeugstandorte und den Echtzeitstatus und überwacht mehr als 100 Teile und Komponenten aus der Ferne. Die einminütigen intelligenten Inspektionen erkennen und beheben Risiken proaktiv, und sorgen so für eine sicherere Fahrt.

: Es verfolgt die Fahrzeugstandorte und den Echtzeitstatus und überwacht mehr als 100 Teile und Komponenten aus der Ferne. Die einminütigen intelligenten Inspektionen erkennen und beheben Risiken proaktiv, und sorgen so für eine sicherere Fahrt. Intelligente Verwaltung : Geo-fencing realisiert intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungen in ausgewiesenen Zonen. Die Fernbedienung für die Klimaanlage ermöglicht die Voreinstellung der Kabinentemperatur. Link+ plant automatisch das Laden außerhalb der Spitzenzeiten, um die Energiekosten zu senken. Yutong erkennt Muster mit hohem Energieverbrauch und liefert datengestützte Verbesserungsstrategien.

: Geo-fencing realisiert intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungen in ausgewiesenen Zonen. Die Fernbedienung für die Klimaanlage ermöglicht die Voreinstellung der Kabinentemperatur. Link+ plant automatisch das Laden außerhalb der Spitzenzeiten, um die Energiekosten zu senken. Yutong erkennt Muster mit hohem Energieverbrauch und liefert datengestützte Verbesserungsstrategien. Effizienz-Service: Der KI-Assistent von Yutong erkennt Fehler sofort und gibt Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Reparatur. Greifen Sie auf über 480.000 Original-Ersatzteile zu, mit transparenter Online-Bestellung und Sendungsverfolgung in Echtzeit. Planen Sie Reparaturen über eine Ein-Klick-Buchung und verbinden Sie sich direkt mit zertifizierten Technikern.

VOY Santiago SpA, ein chilenischer öffentlicher Verkehrsbetreiber, der 214 Yutong-Busse mit neuer Energie verwaltet, berichtete von erheblichen Verbesserungen nach der Einführung von Link+. Angesichts des hohen Verschleißes der Bremssysteme aufgrund der komplexen Straßenverhältnisse in Chile nutzte VOY die Echtzeit-Kartenüberwachung von Link+, um wichtige Daten zu visualisieren, wodurch die Fahrzeuginspektionszeiten von vier bis fünf Tagen auf zehn Minuten reduziert werden konnten.

Im Energiemanagement ermöglichte Link+ den Übergang von manueller Überwachung zu intelligenter Steuerung. Durch die Vereinheitlichung der Klimaanlageneinstellungen in der gesamten Flotte — mit einer konstanten Temperatur von 22 °C und einer Lüftergeschwindigkeit von 50 % — verbesserte VOY die Einhaltung der Vorschriften durch die Fahrer und stellte gleichzeitig den Komfort der Fahrgäste sicher. Durch diese intelligente Anpassung wurde der tägliche Energieverbrauch um 1.848 kWh gesenkt. Basierend auf dem chilenischen Strompreis von 127 chilenischen Pesos pro kWh spart der Betreiber während der Hauptsaison für Klimaanlagen jährlich etwa 49,31 Millionen chilenische Pesos.

Yutong Link+ liefert, unterstützt durch KI und Big Data, intelligente Lebenszyklus-Management-Lösungen, die einen nachhaltigen Mehrwert für Kunden weltweit schaffen.

Yutong hält sich streng an die Gesetze und Vorschriften der Länder/Regionen, in denen es tätig ist, und ergreift wirksame Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre und der Datensicherheit der Nutzer. Das Informationssicherheits-Managementsystem („Information Security Management System", ISMS) von Yutong hat die Zertifizierungen nach ISO 27001 und 27701 erhalten, und sein Cybersicherheits-Managementsystem für Fahrzeuge („Vehicle Cyber Security Management System", CSMS) wurde von der EU zertifiziert. Dutzende Modelle haben die VTA-Zertifizierung R155 für Informationssicherheit erfolgreich durchlaufen.

