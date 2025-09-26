WDR Westdeutscher Rundfunk

„Press Play“: Politik trifft Popkultur mit Louis Klamroth

Was regt an, was regt auf, was haben alle gesehen, und was verbindet uns? Louis Klamroth lädt in „Press Play“ (WDR) prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft ein, gemeinsam mit ihm Ausschnitte aus Fernsehen und Social Media zu schauen. Statt eines Interviewleitfadens bestimmen in dem neuen Format Bilder und Clips aus TV und Netz das Gespräch und werden Ausgangspunkt für einen Austausch über Haltung, Humor und Herkunft – klug, lustig, lehrreich, mit politischen und persönlichen Anteilen. Ein Videoabend mit Tiefgang ab 30. September 2025 exklusiv in der ARD Mediathek.

Louis Klamroth freut sich: „Ich liebe Fernsehen! Endlich darf ich nun auch mal beruflich schauen. Denn bei ‚Press Play‘ zappen ein Gast und ich uns zusammen durch das Programm, was bei Millionen Menschen zuhause in den Wohnzimmern auf den Bildschirmen läuft. Von Reality-TV über Vorabendsoap bis hin zu Nachrichten – wir gucken alles. Und sprechen darüber.“

Neben Louis Klamroth sitzt in der ersten Ausgabe am 30. September Grünen-Politiker Cem Özdemir auf dem Sofa. In den weiteren Sendungen sind die Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek (2.10.) und der Publizist Michel Friedman (4.10.) zu Gast.

Die drei rund 30-minütigen Folgen sind exklusiv in der ARD Mediathek zu sehen.

„Press Play“ ist eine Produktion von Florida Factual im Auftrag des WDR für die ARD Mediathek. Verantwortlicher Redakteur ist Torsten Beermann (WDR).

Louis Klamroth ist darüber hinaus Gastgeber des neuen ARD Podcast-Kanals „Hateland“:

Darin begibt er sich zusammen mit ARD-Reporterinnen und -Reportern an den extremen und radikalen Rand der Republik. Warum radikalisieren sich Menschen und was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Alle Folgen in der ARD Audiothek:

Hateland · Neue Folgen - Jetzt Podcast anhören!

