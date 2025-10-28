ProSiebenSat.1 Media SE

Nicola Lussana wird Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO von Seven.One Media

Unterföhring (ots)

ProSiebenSat.1 verstärkt das Managementteam von Seven.One Media mit Nicola Lussana als Vorsitzendem der Geschäftsführung und CEO.

Markus Messerer und Lennart Harendza schaffen in ihren neuen Funktionen als Chief Operating Officer und Chief Revenue Officer Kontinuität und stärken die Organisationsstruktur der Vertriebsgesellschaft.

Die Veränderungen in der Führungsspitze stärken die Rolle von Seven.One Media als Teil eines europäischen Ökosystems und festigen die Präsenz des Unternehmens im deutschsprachigen Raum sowie auf internationaler Ebene, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben.

Der neue Vorstand von ProSiebenSat.1 treibt die Umsetzung einer langfristigen industriellen Wachstumsstrategie voran und stärkt die Führung der Seven.One Media GmbH. Nicola Lussana, bisheriger Geschäftsführer von Publitalia '80, wird mit sofortiger Wirkung Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO von Seven.One Media. Dr. Markus Messerer wird Chief Operating Officer und Lennart Harendza Chief Revenue Officer. Beide bleiben weiterhin als Geschäftsführer tätig und werden gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam die Zukunft des Vermarkters mitgestalten, die Marktpräsenz stärken und die operative Effizienz steigern.

Nicola Lussana verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Führung von Unternehmen in der Medien- und Unterhaltungsbranche. Er ist ein etablierter Cross-Media-Stratege mit fundierter Expertise in der Medienwelt und versteht es, Inhalte, Daten und kommerzielle Strategien über TV, Digital und sämtliche Medienkanäle hinweg zu verknüpfen. Zu seinen bisherigen beruflichen Stationen zählen unter anderem seine Funktionen als Geschäftsführer von Publitalia '80, CEO von Mediamond und Mitglied des Board of Directors von Publieurope. In ihren neuen Funktionen werden Markus Messerer das operative Geschäft einschließlich Tochtergesellschaften (einschließlich der österreichischen und schweizer Märkte) sowie die Bereiche Technologie und Transformation und Lennart Harendza den Agentur- und Kundenvertrieb einschließlich Vertriebsunterstützung und Kreativbereich leiten.

Mit der Ernennung von Nicola Lussana setzt Seven.One Media ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung seiner Verkaufsstrategie im deutschsprachigen Raum und auf europäischer Ebene. Durch die Einführung eines modernen kommerziellen Ansatzes werden gezielt lokale und internationale Werbekunden und Medienagenturen angesprochen. Damit stärkt Seven.One Media seine Position als strategischer und global relevanter Akteur im Markt.

Marco Giordani, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Der Eintritt von Nicola Lussana bei Seven.One Media ist ein wichtiger Schritt, um die Präsenz des Unternehmens im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus zu stärken und gleichzeitig die langfristige industrielle Wachstumsstrategie von ProSiebenSat.1 zu unterstützen. Nicola ist ein ausgewiesener Experte auf seinem Gebiet. Zusammen mit Markus Messerer als Chief Operating Officer, Lennart Harendza als Chief Revenue Officer und dem exzellenten Team von Seven.One Media ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um auf der Grundlage von Wachstum und Innovation das nächste Kapitel der Unternehmensentwicklung voranzutreiben."

Nicola Lussana, Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO von Seven.One Media: "Es ist mir eine Ehre, die Leitung der Vertriebsgesellschaft von ProSiebenSat.1 in einer für das Unternehmen so entscheidenden Phase zu übernehmen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Markus Messerer und Lennart Harendza sowie dem gesamten Team von Seven.One Media. Die engere Ausrichtung unserer Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz an einer europäischen Strategie wird uns helfen, unsere Reichweite international auszubauen, unseren Kunden Mehrwert zu bieten und zusätzliche Wachstumschancen zu erschließen."

Die Verstärkung des Managementteams ist ein wichtiger Schritt in der weiteren Entwicklung von Seven.One Media und unterstreicht den Fokus von ProSiebenSat.1, seine Marktposition zu stärken und sich an die sich wandelnde Branchendynamik anzupassen.

Nicola Lussana begann seine berufliche Laufbahn bei Accenture, bevor er zu Publitalia '80 wechselte, wo er über zwei Jahrzehnte lang in verschiedenen Führungspositionen die Medienlandschaft Italiens mitgestaltet hat. Seit 2015 ist er Geschäftsführer bei Media Agencies. Zusätzlich zu seiner Funktion wurde er 2023 zum CEO von Mediamond ernannt und trat 2021 dem Board of Directors von Publieurope bei. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Medienbranche verbindet Lussana fundiertes Fachwissen im Bereich Werbung mit einem umfassenden 360°-Blick auf das Medienökosystem. Er hat einen Ingenieursabschluss im Bereich Elektronik (Politecnico di Milano) und einen Masterabschluss in Kommunikation und Marketing (Publitalia '80).

