Mehr Hollywood für Joyn, ProSieben und SAT.1! ProSiebenSat.1-Gruppe und NBCUniversal Global TV Distribution schließen exklusiven neuen Film- und Seriendeal

Unterföhring (ots)

7. Juli 2025. Mehr Programm aus Hollywood! Die ProSiebenSat.1-Gruppe ihre Partnerschaft mit NBCUniversal Global TV Distribution in Deutschland weiter aus und hat sich auf eine mehrjährige Partnerschaft mit knapp 2.000 Programmstunden aus dem Content-Portfolio von NBCUniversal (NBCU) geeinigt. Die exklusive Content-Partnerschaft sichert Joyn, SAT.1 und ProSieben den Zugriff auf hochwertige Blockbuster made in Hollywood. Dazu gehören neben verschiedenen TV-Serien auch eine Vielzahl von Filmen aus dem NBCU-Filmprogramm 2024/2025. Der neue Deal beinhaltet zudem weitere umfassende digitale Auswertungsformen für den Superstreamer Joyn und vervollständigt damit das breite Entertainment-Angebot über alle Plattformen. Außerdem erhalten Joyn, ProSieben und SAT.1 weiterhin Zugang zur großen NBCU-Library mit Filmen, Serien und Factual-Inhalten.

Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1-Gruppe: "Mit diesem Deal bieten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu jeder Zeit bestes Hollywood-Entertainment - erstklassige Blockbuster wie z. B. ,Jurassic World: Die Wiedergeburt' und ,Drachenzähmen leicht gemacht', Serien und Factual-Inhalte von NBCUniversal. Außerdem haben wir für die Blockbuster und First-Run-Serien ausgebaute AVOD-Rechte für unseren Superstreamer Joyn gesichert. Wir können damit Inhalte aus Hollywood optimal und passgenau zu unserer Strategie über alle Plattformen hinweg ausspielen."

Zu den Unterhaltungs-Highlights von NBCUniversal zählen aktuelle und künftige Kino-Blockbuster wie "Ich - Einfach Unverbesserlich 4", "The Fall Guy", "Drachenzähmen leicht gemacht", "Jurassic World: Die Wiedergeburt", "Kung Fu Panda 4" "Wicked" und "Wild Robot". Joyn, SAT.1 und ProSieben erhalten zudem Zugriff auf die große Film- und Serien-Library des US-Studios mit bekannten Titeln wie "Furious7 ", The Lost World: "Jurassic Park", "Zurück in die Zukunft Teil 2", "Notting Hill", "ET - The Extra-Terrestrial", "Die Bourne Identität"-Franchise und viele mehr. Sowie ausgewählte Staffeln der beliebten TV-Serien "Young Rock", "Brooklyn Nine-Nine" und "Psych". Des Weiteren werden die Serien "Hunting Party" und "St Denis Medical" in Erstausstrahlung auf den Free-TV-Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe und auf Joyn zu sehen sein.

Ergänzt wird das NBCUniversal-Content-Angebot durch ein Factual-Paket. Mit dabei: die neuen Staffeln von "Verscharrt und vergraben - Mord verjährt nicht" und "Unfall, Selbstmord oder Mord" sowie "Killer Couples: Mörderische Paare", "An Unexpected Killer" und die neuesten Folgen von "Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs".

