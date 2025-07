ProSiebenSat.1 Media SE

Dialog von Gen Z und Content Creators mit Politik und Landwirtschaft: Seven.One Media und Studio71 unterstützen "Burger Dialog" von McDonald's

Unterföhring, 2. Juli 2025 (ots)

Wie steht es um nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland - und welche Rolle spielt die Politik dabei? Genau diesen Fragen widmete sich die zweite Ausgabe des "Burger Dialogs" von McDonald's Deutschland, die am 26. Juni 2025 im McDonald's Restaurant in der East Side Mall in Berlin stattfand. Ziel der Dialogreihe ist es, jungen Menschen eine Plattform für den offenen Austausch zu bieten und gesellschaftspolitische Themen für die Gen Z zugänglich zu machen. Unterstützt wurde die Fortsetzung des Formats von Seven.One Media und Studio71, den beiden Tochterunternehmen von ProSiebenSat.1. Sie verantworten die Einbindung der Creators auf der Veranstaltung sowie die digitale Begleitung via Social Media und auf Joyn - und sorgen so für eine umfassende Sichtbarkeit und hohe zielgerichtete Reichweite in der jungen Zielgruppe.

Michael Stix, Chief Sales Officer DACH und Geschäftsführer Seven.One Media: "Die Kampagne für McDonald's Deutschland ist ein Parade-Beispiel, wie wir bei ProSiebenSat.1 unsere Businessbereiche eng miteinander verzahnen - und so medienübergreifende 360-Grad-Kampagnen mit hoher Wirkung für Marken an den Start bringen. Mit unseren Influencern von Studio71 und unserem Superstreamer Joyn bringen wir die Botschaften des 'Burger Dialogs' zusätzlich genau dorthin, wo junge Zielgruppen heute unterwegs sind - in die digitale Welt."

Unter dem Motto "Zukunft und Landwirtschaft" stand die zweite Dialog-Veranstaltung ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit. Um das Thema glaubwürdig und nahbar zu vermitteln, setzte Studio71 gezielt auf Content Creator mit starker Gen Z-Reichweite: Antoni Furs (@antoni_kocht) und Sophie Berna (@sophieberna) diskutierten live auf der Bühne mit Vertreter:innen von McDonald's Deutschland, Politik, Landwirtschaft und Wirtschaft über Perspektiven einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. Bereits im Vorfeld hatten sie sich mit dem Thema auch praxisnah auseinandergesetzt - bei Besuchen auf einem Milch- und einem Kartoffelhof. Dort erhielten sie direkte Einblicke in nachhaltige Produktionsprozesse, die sie anschließend authentisch via Instagram Reels und TikTok mit ihren Communities teilten. Moderiert wurde der Dialog von den Joyn-Entertainern Dennis und Benni Wolter ("World Wide Wohnzimmer").

Digitale Bewerbung des "Burger Dialogs" über Joyn

Ab dem 7. Juli 2025 wird die "Burger Dialog"-Reihe zusätzlich digital über die ProSiebenSat.1-Streamingplattform Joyn kommuniziert - und so zur ganzheitlichen Awareness-Kampagne für den Kunden. Konkret werden in den TV-Livestreams auf Joyn gezielt über eine Digital Ad Insertion-Kampagne Event-Highlights an junge Zuschauer:innen ausgespielt. Ergänzend empfiehlt Joyn die Talk-Reihe über die native Werbeform "Joyn Tipp", die in diesem Fall als "Joyn Real Talk Tipp" ausgespielt wird. Die Bezeichnung kann je nach Kunde flexibel angepasst werden.

Markus Weiß, Unternehmenssprecher McDonald's Deutschland: "Mit der bewusst offenen, interaktiven und modernen Gestaltung hebt sich das Event deutlich von klassischen Talk-Formaten ab. Wir schaffen eine Plattform, die junge Menschen dazu einlädt, sich mit den großen Zukunftsthemen auseinanderzusetzen. Durch die Zusammenarbeit mit den Studio71-Influencern, ihren Social-Media-Aktivitäten und der digitalen Präsenz auf Joyn gelingt es uns, den Dialog auf eine neue Ebene zu heben - relevant, zeitgemäß und in der Lebenswelt der Gen Z."

