ProSiebenSat.1 und FreeWheel schließen kommerzielle Partnerschaft für paneuropäische Werbelösungen

Unterföhring (ots)

Technologische Kooperation ermöglicht europaweiten Zugang zu Premium Video Inventaren im linearen TV und CTV

Europaweiter Rollout des Media Managers von ProSiebenSat.1 als komplementäre Ergänzung zu den bestehenden Partnerschaften im DACH-Raum

Integration des Streaming Hub von FreeWheel zur Vereinfachung des Media-Einkaufs und zur besseren Vernetzung zwischen Werbetreibenden und Publishern

Fokus auf gemeinsames Ziel zur internationalen Skalierbarkeit von Werbekampagnen und zur Schaffung einer starken Alternative zu den großen Tech-Giants.

Unterföhring/Paris, 13.06.2025. Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 und die Comcast-Tochter und Technologie-Plattform FreeWheel schließen eine kommerzielle Partnerschaft, von der Werbekunden, Agenturen und Publisher europaweit profitieren: Durch die Partnerschaft werden paneuropäische, gattungsübergreifende und konvergente Kampagnen auf dem Big Screen möglich. Möglich machen das die europaweit und bei zahlreichen Medienunternehmen etablierten Technologien von FreeWheel sowie der internationale Rollout des Media Managers der ProSiebenSat.1-Tochter Virtual Minds.

"Durch die zusätzliche Partnerschaft mit FreeWheel werden zukünftig internationale gattungsübergreifende Werbekampagnen im TV, im Streaming und im Digital-Bereich möglich. Damit bedienen wir die zentralen Forderungen nach technologischer Harmonisierung und internationaler Skalierbarkeit von Werbekampagnen. Das Fundament bilden die Werbetechnologien von FreeWheel und insbesondere der innovative Media Manager zur programmatischen Buchung von TV seitens ProSiebenSat.1. Als Unternehmen stehen wir für starke Partnerschaften im Technologie-Bereich, wie wir sie etwa für den deutschsprachigen Raum mit RTL pflegen", sagt Markus Messerer, Chief Commercial Officer bei ProSiebenSat.1.

"Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 weiter auszubauen, um die Monetarisierung von Addressable TV und CTV-Werbung mit unseren bewährten Lösungen für Ad-Decisioning und Programmatic zu unterstützen. Als Innovationsführer in unseren jeweiligen Bereichen haben wir gemeinsam an der Entwicklung einer Lösung für europäische Broadcaster gearbeitet, um sie für den Übergang des bisherigen linearen Geschäfts in eine digitale konvergente Zukunft zu wappnen. Durch den umfassenden Einsatz des Streaming Hub von FreeWheel ermöglicht diese innovative Lösung den Käufern den Zugang über eine DSP zu einem riesigen Inventar-Pool, der CTV- und lineares TV-Inventar vereint. Bei FreeWeel und innerhalb der gesamten Comcast Advertising Gruppe ist es unser Ziel, die Multiscreen-TV-Werbung zu vereinfachen, und diese Partnerschaft stärkt unser Engagement in diesem Bereich", so Thomas Bremond, Managing Director, Comcast Advertising, International.

Durch die Partnerschaft mit FreeWheel treibt ProSiebenSat.1 jetzt den internationalen Rollout des Media Managers der ProSiebenSat.1-Tochter Virtual Minds voran, da FreeWheel seinen bestehenden europäischen Broadcaster-Kunden den Media Manager anbieten wird. Über die Anbindung an die FreeWheel-Technologie werden die Werbeinventare der linearen TV-Sender von ProSiebenSat.1, die des werbefinanzierten Streaming-Dienstes Joyn sowie die CTV- und Online-Video-Angebote programmatisch europaweit buchbar.

ProSiebenSat.1 steht für starke Partnerschaften, die dem Werbemarkt innovative Impulse geben - etwa mit RTL für die Weiterentwicklung konvergenter Angebote im DACH-Raum sowie bei d-force und ATVI. Außerdem pflegt das Unternehmen zahlreiche Distributions- und Content-Kooperationen mit nationalen und internationalen Anbietern. Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits früh in das paneuropäische Vermarktungs-Joint-Venture EBX investiert. Die Partnerschaft mit FreeWheel ist ein weiterer Baustein der Strategie, durch Partnerschaften zu wachsen und dem Werbemarkt neue Möglichkeiten zu eröffnen.

