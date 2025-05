ProSiebenSat.1 Media SE

Maria Kyriacou neue Aufsichtsratsvorsitzende von ProSiebenSat.1

Unterföhring (ots)

Maria Kyriacou (54) ist neue Aufsichtsratsvorsitzende der ProSiebenSat.1 Media SE. Bei der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft wurde die international erfahrene Medienmanagerin mit einer Zustimmung von über 98 Prozent neu in den Aufsichtsrat gewählt. Im Anschluss an die Versammlung wählte der Aufsichtsrat Kyriacou zur neuen Vorsitzenden des Gremiums. Sie folgt damit auf Dr. Andreas Wiele, der zuvor angekündigt hatte, nach dreijähriger Amtszeit bei der Hauptversammlung nicht erneut zur Wahl anzutreten. Außerdem bestätigten die Aktionär:innen die beiden Aufsichtsratsmitglieder Dr. Katrin Burkhardt und Simone Scettri, deren Mandate turnusgemäß zur Wiederwahl standen, in ihren Ämtern.

Maria Kyriacou, neue Aufsichtsratsvorsitzende der ProSiebenSat.1 Media SE: "Ich bedanke mich herzlich für das große Vertrauen unserer Aktionär:innen! Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand möchte ich den Wandel bei ProSiebenSat.1 aktiv mitgestalten, neue Impulse setzen und meine internationale Erfahrung einbringen. Das Unternehmen verfolgt eine klare Strategie mit einem starken Fokus auf Entertainment und Joyn im Zentrum. ProSiebenSat.1 hat das Potenzial, zu inspirieren, zu informieren und zu unterhalten - und ich freue mich darauf, diese Chancen gemeinsam zu nutzen."

Bert Habets, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Ich möchte Andreas Wiele im Namen des gesamten Vorstands und auch persönlich ganz herzlich danken. Er hat die notwendige Transformation von ProSiebenSat.1 konsequent vorangetrieben und unsere Strategie stets nachdrücklich unterstützt. Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit mit Maria Kyriacou. Sie bringt fast 30 Jahre Führungserfahrung in der globalen Medienbranche mit und verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Strategie, Betrieb und Finanzen. Mit ihrer Tatkraft und ihrer umfangreichen Expertise wird sie den Vorstand in seiner Arbeit hervorragend unterstützen können."

In seiner Rede vor der Hauptversammlung warb der Vorstandsvorsitzende für den Kurs des Unternehmens: "Im vergangenen Jahr haben wir viele wichtige Meilensteine für ProSiebenSat.1 erreicht. Wir haben uns auf das zukünftige Wachstum unseres Entertainment-Geschäfts vorbereitet und dafür eine solide Basis geschaffen. Unsere Herausforderungen werden groß bleiben. Aber wir haben eine klare Strategie und werden sie auch weiterhin konsequent umsetzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um unser Ziel zu erreichen: der Nummer-1-Entertainment-Anbieter im deutschsprachigen Raum zu werden."

Die Aktionär:innen der ProSiebenSat.1 Media SE haben bei der heutigen Hauptversammlung außerdem zugestimmt, wie im Vorjahr auch für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,05 Euro je Aktie an die dividendenberechtigten Inhaber:innen auszuschütten. Die Dividende wird am 3. Juni 2025 ausgezahlt. In weiteren Tagesordnungspunkten hat die diesjährige Hauptversammlung die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 entlastet.

Drei Beschlussvorschläge erhielten nicht die erforderliche Zustimmung der Aktionär:innen: eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, eine neue Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Tagesordnungspunkte 12 bis 14). Alle sonstigen zustimmungspflichtigen Beschlussvorschläge wurden mit deutlicher Mehrheit angenommen. Die Präsenz bei der heutigen Hauptversammlung lag bei 64,3 Prozent des Grundkapitals, das entspricht 0,8 Prozentpunkten mehr als im vergangenen Jahr.

Die Hauptversammlung fand in virtueller Form statt und wurde im Aktionärsportal live in Bild und Ton in voller Länge für teilnahmeberechtigte Aktionär:innen und ihre Bevollmächtigten übertragen. Dabei konnten die Teilnehmer:innen ihre Rechte genauso wahrnehmen wie in einer Präsenz-Veranstaltung. Das heißt, sie konnten ihre Wortbeiträge und Fragen auch virtuell live stellen. Der öffentliche Teil der Hauptversammlung wurde zudem für alle Interessierten live auf der ProSiebenSat.1-Konzernwebsite übertragen.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung, darunter die Übersicht der Abstimmungsergebnisse, finden Sie unter:

https://www.prosiebensat1.com/hauptversammlung

Fotos zum Download stehen Ihnen hier zur Verfügung:

https://www.prosiebensat1.com/presse/downloads/fotos-events

Kontakt

Stefanie Rupp-Menedetter

Executive Vice President Group Communications

Tel. +49 [0] 89 95 07-2598

E-Mail: Stefanie.Rupp@ProSiebenSat1.com

Martin Kunze

Vice President Corporate & Business Communications

Tel. +49 [0] 89 95 07-1160

E-Mail: Martin.Kunze@ProSiebenSat1.com

ProSiebenSat.1 Media SE Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.com

Medienallee 7 / D-85774 Unterföhring

Original-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell