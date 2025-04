ProSiebenSat.1 Media SE

ProSiebenSat.1 verlängert Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem Bert Habets

Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Bert Habets (54) um drei weitere Jahre bis Oktober 2028 verlängert. Damit erhält Bert Habets das Mandat, die Transformation von ProSiebenSat.1 weiter konsequent voranzutreiben. Die unter Habets eingeführte Strategie zielt darauf ab, das bisher breit aufgestellte Unternehmen stärker auf das Kerngeschäft zu fokussieren und zum führenden Entertainment-Anbieter in der DACH-Region zu entwickeln.

ProSiebenSat.1 hat seit dem Amtsantritt von Bert Habets wichtige Erfolge erzielt: So wurde unter seiner Führung Joyn zur erfolgreichsten werbefinanzierten und frei verfügbaren Streamingplattform im deutschsprachigen Raum mit rund 10 Millionen monatlichen Nutzer:innen aufgebaut. Bert Habets und sein Führungsteam haben konsequent Maßnahmen ergriffen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Kostenbasis des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld zu stärken. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Portfolio erfolgreich gestrafft, um sich auf sein Kerngeschäft zu fokussieren, wie die kürzlich erfolgten Verkäufe von Verivox, Urban Sports Club und About You zeigen.

Dr. Andreas Wiele, der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende der ProSiebenSat.1 Media SE: "Ich möchte Bert Habets ganz herzlich zur Vertragsverlängerung gratulieren. Der Aufsichtsrat sendet damit ein wichtiges Signal der Kontinuität, das auch von meiner designierten Nachfolgerin Maria Kyriacou unterstützt wird. Bert Habets' starke Identifikation mit dem Unternehmen, seine Führungsstärke und Integrität, gepaart mit seiner Medienexpertise und seinem strategischen Weitblick, machen ihn weiterhin zur idealen Besetzung für diese anspruchsvolle Aufgabe. Ich bin zuversichtlich, dass Bert Habets das Unternehmen weiterhin auf den richtigen Weg zu nachhaltigem und profitablem Wachstum führen wird."

Bert Habets, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Bei der Transformation von ProSiebenSat.1 zu einem digitalen Entertainment-Unternehmen haben wir in den letzten Jahren bereits wichtige Meilensteine erreicht. Ich freue mich daher darauf, weiterhin gemeinsam mit meinem sehr engagierten Team an unseren strategischen Zielen zu arbeiten und unsere Entertainment-Präsenz im DACH-Raum weiter auszubauen und zu stärken. Ich danke dem Aufsichtsrat für das ausgesprochene Vertrauen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit."

