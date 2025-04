ProSiebenSat.1 Media SE

Groß angelegte Fanaktion "GNTM TOPSHOT": Interaktives KI-Feature auf Joyn macht Fans selbst zu Topmodels!

Unterföhring, 14. April 2025. "Ich habe heute ein Foto für Dich, Dich und Dich!" - ProSiebenSat.1 feiert das 20-jährige Jubiläum der Erfolgsshow "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" mit einem besonderen Geschenk für die #GNTM-Fans. Ab Donnerstag können sie auf Joyn ein eigenes Foto hochladen und sich dank Künstlicher Intelligenz in beeindruckenden Shooting-Settings inszenieren. Ein eigener #GNTM-TOPSHOT!

Das KI-basierte TOPSHOT-Modul wurde über Monate hinweg mit hohem kreativem Anspruch und großer KI-Expertise entwickelt, trainiert und perfektioniert, um Gesicht, Körpertyp und Pose auf den hochgeladenen Fotos zu schützen. Die Authentizität und Diversität der Fans bleiben damit auch in dem ikonischen Model-Setting aus Outfits, Perspektiven und Locations erhalten.

Die Macher:innen haben sich von den beliebtesten Shootings aus den letzten 20 Jahren inspirieren lassen und acht einzigartige Sets entwickelt. Am Donnerstag, 17. April, werden im Umfeld der Ausstrahlung von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" die ersten fünf Sets on air und via Social Media beworben. In den Wochen danach erscheinen drei weitere Shootingkulissen.

Jutta Meyer, Executive Vice President Marketing & Creation, erklärt: "Mit dem neuen interaktiven Joyn-Modul GNTM-TOPSHOT schaffen wir einen echten Wow-Moment für unsere Fans und ein personalisiertes Markenerlebnis, das es so noch nie gab. Diese neue Form der Interaktion wird ermöglicht durch tiefe Markenkenntnis, die Fähigkeit, kreative Exzellenz mit technologischem Know-how zu verbinden und kurze Abstimmungswege."

Ein KI-erfahrenes Inhouse-Team aus Kreativen, Marketer und Techexperten hat über Monate an Konzept, Shootingwelten, Designs, Storytelling, einem ausgeklügelten KI-Workflow und der Integration in die Joyn App gefeilt. Für die Umsetzung des Designs und die Programmierung des Moduls waren Grabarz & Partner als KI-versierte Experten mit im Boot.

Jutta Meyer ergänzt zu den Herausforderungen: "KI ist für uns in Marketing und Kreation kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug, das unsere kreative Freiheit erweitert. Ich bin stolz darauf, dass wir mit TOPSHOT den Balanceakt zwischen Innovationsfreude und verantwortungsvollem Umgang mit KI-Technologien geschafft haben. Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch immer sinnvoll oder markenkonform."

