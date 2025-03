ProSiebenSat.1 Media SE

ProSiebenSat.1 verkauft Verivox an Moltiply und vereinfacht Konzernstruktur

Unterföhring (ots)

Verkauf von Verivox an Moltiply stärkt den Fokus von ProSiebenSat.1 auf das Kerngeschäft Entertainment

ProSiebenSat.1 übernimmt Minderheitsbeteiligungen an NuCom Group (ohne flaconi) und ParshipMeet Group von General Atlantic und wird alleiniger Eigentümer

Verkaufsprozess für flaconi wird fortgesetzt; Entscheidung über Veräußerung liegt künftig allein bei ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1 passt nach erfolgreichem Verkauf von Verivox den Ausblick für 2025 an

Unterföhring, 21. März 2025. Die ProSiebenSat.1 Media SE hat heute eine Reihe strategischer Maßnahmen verkündet, die die Konzernstruktur weiter vereinfachen, die finanzielle Flexibilität erhöhen und den Fokus auf das Kerngeschäft im Bereich Entertainment verstärken.

Erfolgreicher Verkauf von Verivox markiert wichtigen strategischen Meilenstein

ProSiebenSat.1 hat heute eine bindende Vereinbarung mit einem Tochterunternehmen der Moltiply Group S.p.A. über den Verkauf von Verivox unterzeichnet, der voraussichtlich noch heute vollzogen wird (Closing). Der Verkauf von Verivox ist ein wichtiger Meilenstein in der Strategie von ProSiebenSat.1, sich auf das Entertainment-Geschäft zu fokussieren und die finanzielle Basis des Unternehmens zu stärken.

Dem Verkauf liegt ein Eigenkapitalwert (equity value) von Verivox von 232 Mio Euro zu Grunde. Zusätzlich beinhaltet die Vereinbarung eine Earn-out-Komponente von bis zu weiteren 60 Mio Euro (davon entfallen bis zu 43 Mio Euro auf ProSiebenSat.1), die an definierte Ertragsziele im Geschäftsjahr 2025 gekoppelt ist.

Durch den Verivox-Verkauf sowie die zu erwartenden Zuflüsse aus dem Verkauf von zwei Beteiligungen aus dem SevenVentures-Portfolio wird sich die Nettoverschuldung von ProSiebenSat.1 um mehr als 250 Mio Euro verringern und den Pro-forma-Verschuldungsgrad im Jahr 2024 auf leicht über 2,4x reduzieren. Die Verkaufserlöse sollen zur vorzeitigen Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten verwendet werden, die im April 2027 fällig würden. Damit ist ProSiebenSat.1 auf einem guten Weg, die Verschuldungsquote mittelfristig auf 1,5x bis 2,5x zu reduzieren.

Martin Mildner, Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE: "Verivox hat sich mit ProSiebenSat.1 als Mehrheitsgesellschafter in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Mit unserem Know-how im Markenaufbau haben wir die Bekanntheit des Unternehmens deutlich gesteigert und das Wachstum beschleunigt. Wir sind überzeugt, dass Moltiply der ideale neue Eigentümer für die weitere Entwicklung von Verivox ist."

Marco Pescarmona, Vorsitzender der Moltiply Group S.p.A.: "Wir freuen uns, Verivox von ProSiebenSat.1 erwerben zu können. Es ist ein Unternehmen, dessen starke Marke und verbraucherorientierten Ansatz wir sehr schätzen. Dazu genießt das Managementteam unser vollstes Vertrauen."

Daniel Puschmann, CEO der Verivox GmbH: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Eigentümer The Mavriq Division. Es ist großartig, nun Teil eines starken Verbundes europäischer Online-Vergleichsplattformen zu sein, und wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam die Erfolgsgeschichte von Verivox fortschreiben werden. Mit unserem neuen Eigentümer ist die Basis für die weitere nachhaltige Entwicklung und ein erfolgreiches weiteres Wachstum von Verivox gelegt. Wir bedanken uns bei unserem bisherigen Eigentümer, der NuCom Group, sowie bei ProSiebenSat.1 und General Atlantic für die langjährige und stets vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Verivox ist Teil der NuCom Group, einer Tochtergesellschaft von ProSiebenSat.1, an der bislang auch der globale Wachstumsinvestor General Atlantic mit 28,4 Prozent beteiligt ist. Moltiply wird Verivox in seine Mavriq-Sparte integrieren, die derzeit 19 Online-Vergleichs- und Vermittlungsdienste in Italien, Spanien, Frankreich, Niederlande und Mexiko bündelt.

ProSiebenSat.1 wird alleiniger Eigentümer von NuCom Group (ohne flaconi) und ParshipMeet Group

Im Zuge der Veräußerung von Verivox hat sich ProSiebenSat.1 mit General Atlantic auf einen vollständigen Erwerb von deren Minderheitsbeteiligungen an der NuCom Group (ohne flaconi) und ParshipMeet Group geeinigt. Ziel ist, die Transformation von ProSiebenSat.1 auf ein auf Entertainment fokussiertes Unternehmen zu beschleunigen.

Die Gegenleistung für den Erwerb umfasst unter anderem eine Barkomponente in Höhe von 10 Mio Euro, die Übertragung von ca. 5,9 Millionen eigenen Aktien von ProSiebenSat.1 (entspricht ca. 2,5 % des Grundkapitals der Gesellschaft und einem aktuellen Marktwert von ca. 38 Mio Euro) an General Atlantic und eine feste Beteiligung von General Atlantic am Ausstiegserlös in Höhe von 50 Mio Euro, zahlbar bei einem Ausstieg von ProSiebenSat.1 aus der ParshipMeet Group. Außerdem partizipiert General Atlantic ebenso wie ProSiebenSat.1 an möglichen Erlösen aus einer anhängigen Klage der NuCom Group gegen einen Dritten; mögliche Ansprüche aus diesem Rechtsstreit sind bei ProSiebenSat.1 bisher in der Bilanz nicht aktiviert.

Das Closing der Transaktion mit General Atlantic steht unter folgenden Vorbehalten: dem heute erwarteten erfolgreichen Closing des Verivox-Verkaufs sowie einer Bestätigung der Bewertungen durch einen unabhängigen Sachverständigen.

Verkaufsprozess für flaconi läuft weiter

Im Rahmen der strategischen Fokussierung auf den Entertainment-Bereich hält ProSiebenSat.1 an den Verkaufsplänen für den Online-Beauty-Händler flaconi fest. General Atlantic wird seine Minderheitsbeteiligung von 28,4 Prozent an flaconi künftig direkt, und nicht wie bisher indirekt über die NuCom Group, halten. ProSiebenSat.1 wird eine Mehrheitsbeteiligung von 71,6 Prozent an flaconi halten und zusätzlich einen verzinslichen Vorzugsanteil in Höhe von ca. 95 Mio. Euro (Stand: Ende 2024). Mit dieser Transaktion erhält ProSiebenSat.1 die alleinige Verantwortung für den laufenden Veräußerungsprozess.

Durch die Vereinbarungen mit General Atlantic wird ProSiebenSat.1 die volle Kontrolle und Flexibilität über die strategische Ausrichtung der NuCom Group, von flaconi und der ParshipMeet Group erhalten, einschließlich der Entscheidungen über Veräußerungen hinsichtlich aller Beteiligungen.

Bert Habets, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Die heutigen Ankündigungen markieren einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu unserem strategischen Ziel: die Fokussierung von ProSiebenSat.1 auf das Kerngeschäft Entertainment. Der Verkauf von Verivox hatte für uns höchste Priorität. Die umfangreichen Vereinbarungen mit General Atlantic werden uns die volle Flexibilität und Kontrolle bei den geplanten Veräußerungen weiterer Assets außerhalb unseres Kerngeschäfts geben, einschließlich flaconi. Gemeinsam mit General Atlantic haben wir unser Segment Commerce & Ventures zu einem Geschäft mit einem Umsatz von 1 Milliarde Euro und die ParshipMeet Group zu einem führenden globalen Player im Dating-Segment entwickelt."

Entkonsolidierung von Verivox führt zu Anpassung des Ausblicks für 2025 von ProSiebenSat.1

In Folge des Verkaufs von Verivox passt ProSiebenSat.1 seinen Finanzausblick für das Jahr 2025 an. ProSiebenSat.1 strebt für das Geschäftsjahr 2025 nun einen Konzernumsatz von rund 3,85 Mrd Euro (Vorjahr: 3,92 Mrd Euro) an, bei einer Varianz von plus/minus 150 Mio Euro. Beim adjusted EBITDA rechnet der Konzern mit einem Wert von 520 Mio Euro, bei einer Varianz von plus/minus 50 Mio Euro (Vorjahr: 557 Mio Euro). Der bereinigte Konzernüberschuss (adjusted net income) spiegelt die Entwicklung des adjusted EBITDA wider und wird sich im Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich auf 215 Mio Euro belaufen.

Zuvor beinhaltete der Finanzausblick für 2025 einen Konzernumsatz von rund 4,00 Mrd Euro bei einer Varianz von plus/minus 150 Mio Euro, ein adjusted EBITDA von 550 Mio Euro bei einer Varianz von plus/minus 50 Mio Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von 225 Mio Euro. Der Konzern strebt unverändert einen Verschuldungsgrad zwischen 2,5x und 3,0x zum Jahresende 2025 an (Vorjahr: 2,7x). Dies berücksichtigt sowohl das aufgrund des Verkaufs von Verivox angepasste adjusted EBITDA als auch die Reduktion der Nettoverschuldung.

Die Anpassung des Ausblicks spiegelt die vorsichtige Herangehensweise von ProSiebenSat.1 im Hinblick auf die aktuelle Wirtschaftslage wider, während gleichzeitig weiterhin in wichtige Wachstumsbereiche wie digitales Entertainment und lokale Inhalte investiert wird. ProSiebenSat.1 will weiterhin einen Mehrwert für alle Aktionär:innen und Stakeholder schaffen. Basis hierfür sind ein diszipliniertes Finanzmanagement und strategische Investitionen.

Original-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell