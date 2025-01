ProSiebenSat.1 Media SE

"Bürger-Speed-Dating", "Kannste (nochmal) Kanzler?" Paul Ronzheimer. Jenke.Report. Kanzler-Doku. SAT.1, ProSieben und Joyn informieren die Menschen umfangreich zur Bundestagswahl

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Unterföhring (ots)

Vielfältig. Anders. Neu. SAT.1, ProSieben und Joyn bieten zur Bundestagswahl gleich mehrere neue Programme - und einen Wahl-Klassiker. Paul Ronzheimer fragt in SAT.1 "Wie geht's, Deutschland? Abstieg oder Aufstieg". Jenke von Wilmsdorff geht auf ProSieben auf die "Baustelle Deutschland". Katrin Bauerfeind begleitet den Kanzler für ProSieben in einer exklusiven Doku. Im Wahl-Klassiker "Kannste (nochmal) Kanzler?" treffen Kinder und Jugendliche auf Olaf Scholz und Friedrich Merz. Showdown am Abend vor der Wahl: Gemeinsam laden SAT.1, ProSieben und Joyn die vier Kanzlerkandidaten am Samstag, 22. Februar, in der Prime Time zu der neuen Sendung "Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating" ein. Sven Pietsch, Chefredakteur ProSiebenSat.1: "Wir beleuchten unser Land vor der Bundestagswahl aus unterschiedlichen Blickwinkeln, lassen die Menschen zu Wort kommen und stellen die wichtigsten Fragen an die Politik. Experten und Beobachter sprechen dieser Wahl eine richtungsweisende Bedeutung zu. Umso wichtiger ist unser Selbstverständnis von Nachrichtenjournalismus, die Menschen verständlich, objektiv und wertungsfrei zu informieren. Unser facettenreiches Wahlprogramm bietet allen Wahlberechtigten in Deutschland Informationen, Antworten und Fakten für ihre Wahlentscheidung." "Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating" Am Abend vor der Wahl laden ProSieben und SAT.1 die Kanzlerkandidaten (SPD, CDU/CSU, AfD, Die Grünen) zum Speed-Dating mit Bürgerinnen und Bürgern. Zehn Menschen haben jeweils drei Minuten Zeit, den Kandidaten ihre persönlichen Fragen zu stellen - im 1:1, unmittelbar, unverfälscht. Zum großen ProSiebenSAT.1-Bürger-Speed-Dating sind Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel eingeladen. Linda Zervakis und Paul Ronzheimer moderieren und ordnen ein. "Kannste (nochmal) Kanzler?" Kreuzverhör im Klassenzimmer: 18 Schülerinnen und Schüler zwischen 7 und 14 Jahren aus ganz Deutschland fragen. Olaf Scholz und Friedrich Merz antworten. Welcher Kanzlerkandidat kann die Fragen besser und verständlicher beantworten? Wer überzeugt die Kinder mit seinen Erklärungen mehr? Am Ende stellen die Kids den beiden Politikern ihre Zeugnisse aus. Exklusive Doku "Olaf Scholz. Countdown im Kanzleramt" Olaf Scholz so nah wie nie zuvor - und in entscheidenden Augenblicken seiner Amtszeit. Die Doku begleitet den Bundeskanzler seit November 2024, unter anderem am letzten Tag seiner Regierung, rund um die Vertrauensfrage im Bundestag und im Wahlkampf. Exklusive Momentaufnahmen. Exklusive Einblicke. Moderatorin Katrin Bauerfeind spricht nicht nur mit dem "Kanzler Scholz", sondern auch mehrmals mit dem "Mensch Olaf Scholz". "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland? Abstieg oder Aufstieg" Massenentlassungen, Betriebsschließungen, Rezession. Die Menschen in Deutschland haben Angst vor Jobverlust und wirtschaftlichem Abstieg. Top-Journalist Paul Ronzheimer spricht kurz vor der Wahl mit Menschen, die von der Krise hart gebeutelt sind. Was sind ihre Sorgen und Nöte - und wen werden sie wählen, um die Hoffnung nicht zu verlieren? Paul Ronzheimer fragt nach bei den politischen Entscheidungsträgern und trifft auch die Menschen, die trotz Krise weiterhin ein Vermögen scheffeln. "Jenke.Report. Baustelle Deutschland" Jenke von Wilmsdorff legt kurz vor der Wahl den Finger in die Wunde. Der Investigativ-Reporter widmet sich Deutschlands größten Baustellen: Verkehr, Digitalisierung und medizinische Versorgung. "Made in Germany" steht immer häufiger für Chaos und mangelnde Effizienz. Aber warum? Und warum läuft vieles im europäischen Ausland mittlerweile besser als bei uns? Jenke sucht nach Erklärungen und Lösungen, fragt nach: Deutschland, was ist los mit Dir? Interviews mit allen Kandidaten In der Wahlwoche vom 17. bis 21. Februar sind Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel ins "SAT.1-Frühstücksfernsehen" eingeladen, um ausführlich Rede und Antwort zu stehen. Zudem gibt es regelmäßig Wahl-Interviews in der "SAT.1 :newstime": In der heißen Wahlkampfphase stehen Spitzenpolitiker um 19:45 Uhr in SAT.1 Rede und Antwort. Das Wahlprogramm von SAT.1, ProSieben und Joyn im chronologischen Überblick: "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland? Abstieg oder Aufstieg" am Montag, 10. Februar, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn "Jenke.Report. Baustelle Deutschland" am Dienstag, 11. Februar, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn "Kannste (nochmal) Kanzler?" am Mittwoch, 12. Februar, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn "Olaf Scholz. Countdown im Kanzleramt" am Mittwoch, 19. Februar, 21:15 Uhr auf ProSieben und Joyn "Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating" am Samstag, 22. Februar, 20.15 Uhr, in SAT.1, auf ProSieben und Joyn

Original-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell