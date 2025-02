ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 26. Februar 2025, 22.45 Uhr

Anschlag im Auftrag des IS?

Mainz

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Mittwoch, 26. Februar 2025, 22.45 Uhr Die Spur Anschlag im Auftrag des IS? Der Fall Solingen Film von Michael Trammer und Laura Kipfelsberger Ein friedliches Stadtfest endete tragisch: In Solingen ersticht im August 2024 ein Attentäter drei Menschen. Der mutmaßliche Täter: ein syrischer Mann. Das Motiv: Terror im Namen des IS? Die Dokumentation rekonstruiert, ob der mutmaßliche Täter sich in Deutschland oder bereits in Syrien radikalisiert hat. Dazu reist Autor Michael Trammer in dessen Heimat. Das Attentat hat eine Debatte über Migrationspolitik ausgelöst. Hätte man es verhindern können? Am 23. August 2024 feiert Solingen den 650. Stadtgeburtstag, ein "Festival der Vielfalt". DJs legen auf, es herrscht ausgelassene Stimmung. Doch dann sticht ein Mann mit einem Messer in der Menge der Feiernden um sich, tötet dabei drei Menschen und verletzt acht weitere. Etwa 24 Stunden nach der Tat reklamiert die Terrororganisation "Islamischer Staat" das Attentat für sich. Der IS veröffentlicht ein Bekennervideo des mutmaßlichen Täters. "Die Spur"-Reporterin Laura Kipfelsberger recherchiert im Netz nach Spuren des mutmaßlichen Täters Issa al H. und spricht mit Experten über die Radikalisierung. In seiner Asylanhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gab der mutmaßliche Täter an, nichts mit dem IS zu tun gehabt zu haben. ZDF-Recherchen im Gebiet der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien aber zeichnen ein ganz anderes Bild: "Die Spur"-Autor Michael Trammer reist ins Kriegsgebiet nach Syrien, in die ehemalige Hochburg des IS - der Region Deir ez Zor. Von dort kam der Attentäter. Die Wüstengegend war einer der letzten Orte, die von der Internationalen Koalition unter Führung der "Syrian Democratic Forces" 2019 vom IS befreit wurde. Der mutmaßliche Täter soll sich, als 2014 die Islamisten die Macht übernahmen, zum IS hingezogen gefühlt haben, berichtet ein Informant gegenüber den ZDF-Autoren. Er habe Ambitionen gezeigt, in der Organisation aufzusteigen, sei zunächst bei der IS-Polizei und an Checkpoints gesehen worden. Die Dokumentation liefert tiefe Einblicke in den Lebenslauf des mutmaßlichen Attentäters und zeigt die Radikalisierungsstrategien des Islamischen Staats. Mehr unter https://diespur.zdf.de

