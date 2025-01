ProSiebenSat.1 Media SE

Premiere im neuen :newstime-Studio: Claudia von Brauchitsch interviewt Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch

Premiere. Zum ersten Mal wird ein Gast vor Ort im neuen :newstime-Studio der ProSiebenSat.1-Gruppe interviewt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beantwortet am Mittwoch, 29. Januar, in der "SAT.1 :newstime", 19:45 Uhr, die Fragen von News-Anchorwoman Claudia von Brauchitsch. Die Premiere im neuen :newstime-Studio ist der Auftakt einer Reihe von Interviews mit Spitzenpolitikern vor der Bundestagswahl. Sven Pietsch, Chefredakteur ProSiebenSat.1: "Vier Monate nach dem Start unseres neuen :newstime'-Studios erweitern wir für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer die technische Funktionalität unseres Studios. Mit dem bayerischen Ministerpräsident Markus Söder ist zum ersten Mal ein Interviewgast live vor Ort. Mit diesem Interview starten wir eine Interviewreihe mit Spitzenpolitikern vor der Bundestagswahl." Ebenfalls zu Interviews eingeladen sind die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU/CSU), Robert Habeck (Die Grünen) und Alice Weidel (AfD). Außerdem als Interviewpartner in der "SAT.1 :newstime": AfD-Chef Tino Chrupalla am 30. Januar, die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht am 7. Februar, der FDP-Vorsitzende Christian Lindner am 10. Februar sowie Außenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) am 11. Februar.

