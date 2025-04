ProSiebenSat.1 schlägt Maria Kyriacou als neues Aufsichtsratsmitglied und für den Aufsichtsratsvorsitz von ProSiebenSat.1 vor // Dr. Katrin Burkhardt und Simone Scettri stellen sich zur Wiederwahl

ProSiebenSat.1 Media SE

Heute hat der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE entschieden, Maria Kyriacou (54) als Kandidatin für die Wahl in den Aufsichtsrat des Unternehmens auf der kommenden Hauptversammlung am 28. Mai 2025 vorzuschlagen. Dr. Katrin Burkhardt und Simone Scettri stellen sich zur Wiederwahl. Im Falle ihrer Wahl wird Maria Kyriacou außerdem für die Ernennung zur neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats und damit für die Nachfolge von Dr. Andreas Wiele kandidieren. Der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende Wiele hatte zuvor angekündigt, bei der Hauptversammlung nicht erneut zur Wahl anzutreten.

Maria Kyriacou bringt fast 30 Jahre Führungserfahrung in der globalen Medienbranche mit. Sie verfügt über umfassende Expertise in der Strategie, im operativen Geschäft und in Finanzen. Mit ihrer Nominierung unterstreicht ProSiebenSat.1 die Ambition, das Entertainment-Geschäft weiter zu stärken und das Wachstum mit ihrer globalen Medienkompetenz voranzutreiben.

Kyriacou hatte unterschiedliche Führungspositionen in renommierten Medienunternehmen inne, unter anderem bei Paramount Global, ITV Studios und The Walt Disney Company. Bei Paramount war sie für den internationalen Sende- und Studiobetrieb außerhalb der USA verantwortlich und leitete ein Portfolio aus Netzwerken und Kreativzentren in mehreren Ländern. Bei ITV Studios führte sie die am schnellsten wachsende Unternehmenssparte und trug maßgeblich zum Erfolg globaler Formate wie The Voice und Love Island bei. Zusätzlich zu ihrer operativen Karriere ist Maria Kyriacou derzeit als Non-Executive Director bei Informa PLC tätig und hatte zuvor Aufsichtsratsmandate bei Wizz Air PLC und FAT Face Group Ltd. inne.

Dr. Andreas Wiele, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Wir freuen uns, Maria Kyriacou als Kandidatin für den Aufsichtsrat und für meine Nachfolge vorzuschlagen. Mit ihrer umfassenden Expertise und ihrer ausgewiesenen Führungserfahrung in der globalen Medienbranche ist sie bestens geeignet, die erfolgreiche Transformation von ProSiebenSat.1 der vergangenen Jahre weiter voranzutreiben."

Maria Kyriacou: "Es ist eine große Ehre, für den Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 nominiert zu werden. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Geschichte in der Entertainment-Branche. Ich freue mich darauf, mit dem Aufsichtsrat und dem Management-Team zusammenzuarbeiten, um Innovation und Wachstum voranzutreiben und einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen."

Darüber hinaus gibt ProSiebenSat.1 bekannt, dass Dr. Katrin Burkhardt und Simone Scettri erneut für den Aufsichtsrat kandidieren werden.

Dr. Katrin Burkhardt ist seit 2023 Mitglied des Aufsichtsrats. Sie bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Risikomanagement und Compliance mit. Ihre berufliche Laufbahn umfasst Führungspositionen im Banken- und Versicherungssektor, in denen sie unter anderem für die Bereiche Recht, Compliance und IT verantwortlich war.

Simone Scettri wurde auf der letztjährigen Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt und hat seitdem den Vorsitz des Prüfungs- und Finanzausschusses geführt. Mit seiner fundierten Expertise in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen, Medien und Governance hat Scettri im vergangenen Jahr maßgeblich zur strategischen Aufsicht des Aufsichtsrats beigetragen. Seine Wiederwahl wird vom Aufsichtsrat unterstützt, um die Kontinuität in seiner Arbeit zu gewährleisten.

Die Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE findet am 28. Mai 2025 statt. Weitere Informationen zu den Kandidat:innen und zur Veranstaltung werden auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt.

