Business Escape Games

Azubi-Recruiting mal anders – wie Unternehmen mit Serious Escape Games junge Talente gewinnen

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Karrieremessen und klassische Bewerbungsgespräche stoßen bei der Generation Z oft auf wenig Begeisterung. Unternehmen, die junge Talente gewinnen wollen, müssen deshalb kreativer werden – zum Beispiel mit Serious Escape Games als innovatives Recruitainment-Tool. Hier geht es allerdings lange nicht nur um Rätselspaß. Das Ziel ist, neben fachlichen Kompetenzen auch Softskills, wie beispielsweise Team- und Kommunikationsfähigkeit, Problemlöseverhalten, Stressresistenz oder kreatives Denken, unmittelbar im Spiel- und Unternehmenskontext zu beobachten.

Serious Escape Games zeigen dabei viel schneller als ein Lebenslauf oder klassisches Bewerbungsgespräch, welche Kandidatin oder welcher Kandidat sich für eine bestimmte Position im Unternehmen eignet. In diesem Beitrag wird erklärt, warum sich Unternehmen damit einen echten Vorsprung bei der Nachwuchssuche sichern können und worauf es bei der Umsetzung ankommt.

Serious Escape Games im Recruiting-Kontext: Das Prinzip

Ein sogenanntes Serious Escape Game ist eine didaktisch aufbereitete Spielform, die reale Herausforderungen simuliert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen gemeinsam Rätsel lösen, Codes knacken oder fachliche Aufgaben unter Zeitdruck erfüllen – analog zu Situationen im Berufsalltag. Dadurch eröffnen sich Unternehmen gute Möglichkeiten, berufsrelevante Kompetenzen genau zu beobachten.

Im Gegensatz zu AI-generierten Anschreiben mit Floskeln oder geskripteten Vorstellungsgesprächen, bei denen sich Bewerberinnen und Bewerber häufig in starren Strukturen bewegen, bietet das Serious Escape Game einen Raum für authentische Interaktion. Der spielerische Rahmen sorgt dabei nicht nur für eine ungezwungene Atmosphäre, sondern auch für ein hohes Maß an Engagement. Die spielerische Interaktion mit unternehmensbezogenen Inhalten fördert ungekünstelte Reaktionen und fordert die Teilnehmenden dazu auf, intuitiv zu handeln.

Spielerisch das Unternehmen und Stellenangebote kennenlernen

Doch auch die Teilnehmenden profitieren von dieser Art des Recruitings. Denn die Inhalte des Spiels lassen sich so gestalten, dass Bewerbende auf eine entspannte Weise das Unternehmen, seine Abteilungen und Aufgabenfelder kennenlernen – etwa durch Stationen, die verschiedene Jobs repräsentieren. Genauso lassen sich auch die Benefits eines Unternehmens vermitteln – beispielsweise, indem sie kreativ im Spiel präsentiert werden.

Besonders positiv ist dabei, dass die Teilnehmenden dies nicht in einem hierarchischen Rahmen tun. Denn Serious Escape Games ermöglichen eine persönliche Ansprache ohne Hierarchien.

Ein Vertrauensverhältnis aufbauen

Durch die modulare Struktur eines mehrteiligen Serious Escape Games – etwa aufgeteilt in wöchentliche Kapitel – lässt sich außerdem ein kontinuierlicher Austausch mit Bewerbenden etablieren. Dieser Weg ermöglicht nicht nur eine tiefere Auseinandersetzung mit den betrieblichen Inhalten, sondern fördert zugleich Vertrauen und Bindung zur Arbeitgebermarke.

Besonders bei Unternehmen mit mehreren Standorten erweist sich diese Variante als vorteilhaft: Integrierte Karten- oder Navigationsfunktionen ermöglichen es den Spielenden, gezielt Informationen zu den jeweiligen Niederlassungen und deren spezifischen Ausbildungsangeboten zu erhalten. So dient das Spiel zugleich als Matching-Tool, das den Spielenden die Jobangebote und Besonderheiten der jeweiligen Standorte näherbringt und eine direkte Bewerbung an richtiger Stelle ermöglicht.

Serious Escape Games als Plattform für authentische Unternehmensdarstellung

Es ist sogar möglich, die wichtigen "Gesichter" des Unternehmens direkt im Serious Escape Game einzubinden und vorzustellen. Mithilfe digitaler Avatare, eingebetteter Video-Sequenzen oder animierter Dialoge können Schlüsselpersonen wie Vorstandsmitglieder, Abteilungsleiter oder Ausbildungsverantwortliche im Spiel auftreten und als "Ice-Breaker" eingesetzt werden.

Auf diese Weise können sich Bewerber ein erstes Bild von ihren Vorgesetzten machen. Es entsteht ein lebendiger Eindruck davon, wer hinter dem Firmenlogo steht, welche Werte das Unternehmen vertritt und wie die Zusammenarbeit im Alltag wirklich aussehen könnte.

Mögliche Realisierungsarten für Unternehmen

Wie ein Unternehmen die Serious Escape Games durchführt, ist am Ende ihm überlassen. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise der Retro-Stil. So könnte ein Serious Game im Pixel-Art Style, welcher an bekannte Spiele wie Pokémon oder Zelda erinnert, realisiert werden. Das ist zum Beispiel sinnvoll, um große Unternehmen, deren Leistungen und Abteilungen abstrakt darzustellen und das Spiel niedrigschwellig, via Smartphone oder als Arcade-Automat auf Messen, anzubieten.

Eine weitere mögliche Realisierungsart ist die virtuelle 360° Ansicht vom Unternehmen. Dadurch können Teilnehmende den Betrieb räumlich erleben. Produktionshallen, Büros, Pausenbereiche oder Ausbildungswerkstätten lassen sich digital begehen und mit interaktiven Informationen anreichern.

Fazit:

Serious Escape Games eröffnen Unternehmen neue Wege, junge Talente nicht nur zu erreichen, sondern auch nachhaltig zu begeistern. Sie verbinden spielerische Interaktion mit ernsthaftem Auswahlverfahren und schaffen so einen authentischen, praxisnahen Rahmen, um zentrale Schlüsselkompetenzen junger Bewerberinnen und Bewerber sichtbar zu machen – ohne die Künstlichkeit klassischer Bewerbungssituationen. Gleichzeitig bieten sie eine kreative Bühne, um das Unternehmen selbst erlebbar zu machen – mitsamt seiner Kultur, Werte und Arbeitsrealität.

Über Tim Heitmann:

Tim Heitmann ist Gründer und Geschäftsführer von Bescape, einem Anbieter maßgeschneiderter Serious Escape Games für Unternehmen. Er entwickelt mit seinem Team innovative Lösungen für Wissenstransfer, Onboarding und Weiterbildung, die herkömmliche Schulungsformate ablösen. Zu seinen Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Lufthansa, UEFA und die Deutsche Telekom. Mehr Informationen unter: https://bescape.de/

Original-Content von: Business Escape Games, übermittelt durch news aktuell