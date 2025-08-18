WestLotto

NRW-Millionäre bei Eurojackpot und Spiel 77

Gewinne per Internet-Tipp und in der WestLotto-Annahmestelle

Zwei Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen sind am vergangenen Wochenende Millionäre geworden. Am Freitag (15. August) ging bei Eurojackpot ein Millionengewinn an einen Internet-Tipper. Einen zweiten fast vierfachen NRW-Millionär gibt es seit Samstag (16. August) dank der Zusatzlotterie Spiel 77.

Millionengewinn bei Eurojackpot

Bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag (15. August) wurden in Helsinki die Gewinnzahlen 5, 11, 20, 33, 43 sowie die Eurozahlen 6 und 12 ermittelt. Ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen hat als Einziger fünf Zahlen und eine der zwei Eurozahlen richtig vorausgesagt. Damit landete er einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse. Die Gewinnsumme beläuft sich auf 1.771.200,90 Euro.

Weiterer Millionär bei Spiel 77

Die Samstagsziehung von der Zusatzlotterie Spiel 77 am 16. August macht einen weiteren Tipper aus Nordrhein-Westfalen zum Mehrfach-Millionär. Die passende Gewinnzahl lautet 0461701. Die Gewinnsumme von 3.877.777 Euro geht in den Raum Krefeld. Der Tipp wurde am Tag der Ziehung (16. August) in einer WestLotto-Annahmestelle über einen Spielauftrag für LOTTO 6aus49 abgegeben und nimmt noch bis Mittwoch (20. August) an den Ziehungen teil. Der Spieleinsatz lag bei 17,85 Euro.

