PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von WestLotto mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

WestLotto

LOTTO 6aus49: neuer Millionär in NRW

LOTTO 6aus49: neuer Millionär in NRW
  • Bild-Infos
  • Download

Münster (ots)

Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen wird in der Gewinnklasse 2 von LOTTO 6aus49 zum Millionär. Seinen Glückstipp hatte er im Internet abgegeben.

Millionär mit "Sechs Richtigen"

Wenn der Nordrhein-Westfale, der am 6. August mit seinem Internet-Tipp die Gewinnklasse 2 von LOTTO 6aus49 getroffen hat, von seinem Glück erfährt, wird er vielleicht erstmal einen längeren Sommer-Urlaub planen oder diesen kurzfristig verlängern. Das würde jetzt locker drinsitzen: Denn der Neu-Millionär erhält für seinen Glückstipp mit "Sechs Richtigen" 1.277.550,70 Euro.

Jackpot bei LOTTO 6aus49 geknackt

Bei den am Mittwoch ermittelten Gewinnzahlen 4, 17, 20, 32, 35 und 42 fehlte dem NRW-Tipper nur die richtige Superzahl "8", um den Jackpot zu knacken. Dies gelang dafür einem Spielteilnehmer aus Bayern. Dieser erhält jetzt 17.990.864 Euro.

Pressekontakt:

Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG
Axel Weber
Tel.: 0251-7006-1341
E-Mail: axel.weber@westlotto.com
Newsroom: www.westlotto.de/newsroom/

Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von WestLotto mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: WestLotto
Weitere Storys: WestLotto
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren