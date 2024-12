TAKRAF Group

TAKRAF Group treibt Corporate Social Responsibility & ESG für Mitarbeitende, Kunden und Partner voran

Erster Nachhaltigkeitsbericht erfüllt freiwillig den ESG-Berichtsstandard der Europäischen Union

ESG der TAKRAF Group hilft Kunden und Partnern, Emissionen, Wasserverbrauch und Abfall zu reduzieren und gleichzeitig hohe Sicherheitsstandards einzuhalten

TAKRAF Group präsentiert doppelte Wesentlichkeitsanalyse unter Einbezug interner und externer Stakeholder

TAKRAF Groups erster Nachhaltigkeitsbericht entspricht bereits dem EU-Berichtsstandard European Sustainability Reporting Standards (ESRS), gemäß der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD)

In diesem ersten Nachhaltigkeitsbericht berichtet die TAKRAF Group für alle Unternehmen der Gruppe über die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen auf Treibhausgasemissionen, Umweltverschmutzung, Wasser- und Ressourcenverbrauch, Kreislaufwirtschaft und Abfall. Darüber hinaus stellt die TAKRAF Group ihre Policies und Maßnahmen für soziale Verantwortung, Governance und Compliance dar.

TAKRAF Group CEO Thomas Jabs betont: "Wir unterstützen unsere Kunden bei der Bewältigung von Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit, indem wir umwelteffiziente Lösungen anbieten, die Emissionen, Wasserverbrauch und Abfall reduzieren und gleichzeitig hohe Sicherheitsstandards einhalten. Wir wollen Lösungen liefern, die langfristig Mehrwert schaffen und unseren Kunden helfen, die steigenden Anforderungen an den Natur- und Umweltschutz zu erfüllen."

EU-konforme Berichterstattung als Chance

Mit der Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2023 gehört die TAKRAF Group zu den ersten Unternehmen in Europa, die nach dem European Sustainability Reporting Standard (ESRS), dem neuen Standard der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), berichten.

"Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung. Sie ist ein Kernelement unserer Unternehmensstrategie. Wir sehen, wie sehr unsere Branche, zunehmend und zu Recht Wert auf nachhaltige Lösungen und eine transparente Berichterstattung legt. Deshalb ist die frühzeitige Anpassung an die EU-Berichtspflichten für uns eine Chance ", kommentiert Thomas Jabs.

Der Bericht basiert auf einer doppelten Wesentlichkeitsanalyse, d.h. einer Untersuchung sowohl der Auswirkungen als auch der finanziellen Wesentlichkeit von ökologischen, sozialen und Governance-Themen. Bei der Durchführung dieser Analyse hat die TAKRAF Group weltweit alle internen und externen Stakeholder einbezogen. Laut Thomas Jabs unterstreicht dies, dass "unser Nachhaltigkeitsbericht so gestaltet ist, dass er die Erwartungen und das Feedback unserer wichtigsten Stakeholder - Kunden, Mitarbeitende, Lieferanten und Eigentümer - widerspiegelt. Durch den Dialog mit diesen Gruppen stellen wir sicher, dass unsere Initiativen mit ihren Prioritäten übereinstimmen."

Die Berichterstattungsstrategie der TAKRAF Group verbindet Standards der Methodik mit Lesbarkeit

Ein EU-konformes Berichtswesen ist die Grundlage sowohl für systematisch-strategische Maßnahmen als auch für den Austausch mit Stakeholdern zu den wichtigsten ethischen Fragen der Zeit. Daher legt die TAKRAF Group zwei Berichtsdokumente vor, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten:

Der leicht zugängliche und informative "Sustainability Report" bietet den Leserinnen und Lesern einen schnellen Überblick über die ESG-Leistungen der TAKRAF Group, ohne sich mit methodischen Aspekten auseinandersetzen zu müssen.

bietet den Leserinnen und Lesern einen schnellen Überblick über die ESG-Leistungen der TAKRAF Group, ohne sich mit methodischen Aspekten auseinandersetzen zu müssen. Ein "Technischer Bericht", der dem ESRS der EU entspricht, enthält alle Informationen zu ESG und ermöglicht es den Leserinnen und Lesern, ein umfassendes Verständnis der Daten und Methoden zu entwickeln. Er ist auf Anfrage unter die E-Mail-Adresse info@takraf.com erhältlich.

Die TAKRAF Group wird die ESG-Berichterstattung und strategischen ESG-Maßnahmen weiterentwickeln

Die TAKRAF Group blickt auf eine lange und angesehene Geschichte als Engineering- und Maschinenbauunternehmen zurück. "Das Engagement für Nachhaltigkeit ist tief in unserer Geschichte verwurzelt. Wir blicken auf eine fast dreihundertjährige Geschichte zurück und wissen, wie unsere Produkte und Dienstleistungen stets die großen Herausforderungen jeder Epoche gemeistert haben. Unser langjähriges Verständnis für die Kraft der Technik, kombiniert mit unserer Kompetenz als Ingenieure, hat uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für Kunden in aller Welt gemacht ", sagt Thomas Jabs.

Mit Blick auf die Zukunft hat sich die TAKRAF Group verpflichtet, die ESG-Berichterstattung auszubauen und in den nächsten drei bis fünf Jahren strategische Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu entwickeln. "Als Ingenieurinnen und Ingenieure sind wir in der Lage, innovative Lösungen zu entwickeln und außergewöhnliche Leistungen zu erzielen. Mit dem gleichen Engagement werden wir auch weiterhin unsere Kunden und Mitarbeitenden unterstützen und gleichzeitig unsere Governance stärken", so Thomas Jabs abschließend.

