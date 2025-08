WestLotto

Glückstreffer in NRW: Eurojackpot bringt Millionengewinn

Jackpot steigt auf rund 36 Millionen Euro

Münster (ots)

Ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein hat bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag (5. August) einen Treffer gelandet. Mit einem Gewinn im zweiten Rang wurde er über Nacht zum Millionär. Während der Glückspilz feiern kann, steigt der Jackpot weiter auf rund 36 Millionen Euro.

Bei der Eurojackpot-Ziehung am 5. August wurden in Helsinki die Gewinnzahlen 1, 18, 21, 22, 34 sowie die Eurozahlen 1 und 6 ermittelt. Ein Nordrhein-Westfale aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein hat fünf Zahlen und eine der zwei Eurozahlen richtig vorausgesagt. Damit landete er als Einziger einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse. Die Gewinnsumme im zweiten Rang macht ihn zum Millionär: 1.417.596,50 Euro werden seinem Konto demnächst gutgeschrieben.

Der Spielauftrag des neuen Millionärs aus NRW wurde am Tag der Eurojackpot-Ziehung (5. August) im Internet gespielt. Dadurch ist der Kunde WestLotto bereits namentlich bekannt. Der Glückspilz spielte vier Reihen und bezahlte für seinen Tipp lediglich 8,75 Euro (inklusive Gebühren). Damit wurde der Tipper aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein zum 12. NRW-Millionär des Jahres.

Weitere NRW-Hochgewinner bei Eurojackpot

Im dritten Rang ging es gleich weiter mit glücklichen WestLotto-Hochgewinnern: Zwei Spielteilnehmer aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und dem Märkischen Kreis haben die fünf Gewinnzahlen (ohne Eurozahlen) richtig vorausgesagt und erhalten jeweils 133.243 Euro. Glück hatten auch vier weitere Eurojackpot-Spieler aus Rheinland-Pfalz (2x), Dänemark und Schweden. Sie trafen ebenfalls die Gewinnklasse 3 und erhalten den gleichen Betrag.

Am 8. August warten rund 36 Millionen Euro

Da der erste Rang bei Eurojackpot noch nicht getroffen wurde, warten am kommenden Freitag (8. August) rund 36Millionen Euro im Jackpot. Tipps können in den WestLotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de abgegeben werden.

