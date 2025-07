Sporthilfe

Helene und Pauline Schäfer-Betz mit "Move & Improve Club" als Sporthilfe Start-up des Jahres 2025 ausgezeichnet

Die Kunstturnerinnen erhalten die Gründerprämie in Höhe von 15.000 Euro gestiftet von Generali und Deutsche Vermögensberatung.

Helene und Pauline Schäfer-Betz sind mit ihrem Start-up "Move & Improve Club" von Sporthilfe, Generali und Deutsche Vermögensberatung sowie Werte-Stiftung als "Sporthilfe Start-up des Jahres" 2025 ausgezeichnet worden. In einer öffentlichen Online-Wahl und einem anschließenden Pitch vor einer Fachjury setzten sich die Kunstturnerin gegen fünf weitere Start-up-Ideen aktuell oder ehemals Sporthilfe-geförderter Athletinnen und Athletinnen durch.

Als "Sporthilfe Start-up des Jahres" erhalten die beiden Schäfer-Betz-Schwestern eine von der Generali und Deutsche Vermögensberatung gestiftete Gründerprämie in Höhe von 15.000 Euro, die sie "in ein umfangreiches Management-System investieren möchten, um die Skalierbarkeit unserer Angebote weiter voranzutreiben", so Helene Schäfer-Betz nach der Verkündung des Sporthilfe Start-ups des Jahres 2025. Der "Move & Improve Club" bietet ganzheitliche Camps für Kinder und Jugendliche und verbindet sportliche Entwicklung, Spaß an Bewegung und Inspiration durch sportliche Vorbilder. "Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für unser Projekt und die Arbeit, die wir bereits hineingesteckt haben. Es zeigt die Wichtigkeit und den Bedarf, den unser Start-up deckt, gibt uns Rückenwind und bestätigt uns in unserer Arbeit", so die ehemalige Turn-Weltmeisterin Paulina Schäfer-Betz.

Weitere Stimmen zur Auszeichnung:

Karin Orgeldinger, Sporthilfe-Vorständin verantwortlich für die Athletenförderung: "Die sechs Teilnehmenden haben bei der Sporthilfe Start-up Academy gezeigt, dass sie alles mitbringen, um ihre innovativen Geschäftsideen zum Erfolg zu führen und somit in eine erfolgreiche Karriere nach dem Spitzensport zu starten. Die Nachaktivenkarriere ist ein elementarer Baustein unserer Förderung. Als Sporthilfe freuen wir uns besonders, dass die Teilnehmenden mit ihren Start-ups wichtige gesellschaftliche Themen wie mentale Gesundheit, Nachhaltigkeit und Bewegung adressieren. Wir gratulieren Helene und Pauline zu der Auszeichnung ihres Start-ups und allen Teilnehmenden zu großartigen Pitches."

Jonas Stüdemann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Werte-Stiftung: Wir sind dankbar, dass wir auch in diesem Jahr wieder so viele Athleten auf ihrer Reise zum Unternehmertum begleiten durften. Sportler bringen Werte und Eigenschaften wie Ausdauer, Leistungsbereitschaft und Durchhaltevermögen mit, die für das Gründen elementar sind. Als Werte-Stiftung möchten wir junge Unternehmer mit unserem Know-how, unserem Feedback und nicht zuletzt unserem Netzwerk dabei unterstützen, ihren Weg auf Basis gesellschaftlicher Werte zu gehen.

Holger Zindt, Bereichsvorstand Marketing bei der Deutsche Vermögensberatung AG: "Als Nationaler Förderer der Sporthilfe waren wir in diesem Jahr - gemeinsam mit der Generali - erstmals exklusiver Förderer der Sporthilfe Start-up Academy. Mit diesem Engagement möchten wir unabhängig vom Ausgang der Wahl einen Mehrwert stiften, von dem die teilnehmenden Athleten profitieren und mit ihrer Gründungsidee einen Grundstein für die Karriere nach der sportlichen Karriere legen. Ich möchte alle Teilnehmer ermutigen, ihre Idee weiterzuentwickeln und das Netzwerk zu nutzen, das eine solche Veranstaltung bietet."

Folgende Athletinnen und Athleten nahmen am Pitch teil (in alphabetischer Reihenfolge):

Vorausgegangen war der Auszeichnung eine öffentliche Online-Wahl (30 Prozent) sowie ein Pitch vor einer fünfköpfigen Fachjury (70 Prozent) mit hochrangigen Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern aus dem Umfeld der Sporthilfe und der Werte-Stiftung, die jeweils in das Gesamtergebnis einflossen. Gemeinsam mit der Werte-Stiftung verleiht die Sporthilfe damit zum achten Mal die Auszeichnung "Sporthilfe Start-up des Jahres".

Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger sind Kanute Hannes Aigner mit "Wichtelbox" (2024), Paralympicssiegerin Christiane Reppe mit "THAT'S COFFEE" (2023), der Weltklasse-Wakeboarder Nico von Lerchenfeld mit "Wakeboard Campus" (2022), der ehemalige Radprofi Mario Vogt (2021) mit "Sportsharing Network", Zehnkämpfer Andreas Bechmann mit "Preventio" (2020/21), Ex-Schwimmerin Svenja Zihsler mit "Hirnaktiv" (2019) sowie Kanute Florian Breuer mit "Das Workout" (2018).

Die Start-up Academy ist ein Förderbaustein der Sporthilfe und wird seit 2018 angeboten. Jährlich werden bis zu 20 Athletinnen und Athleten auf dem Weg zur Start-up-Gründung unterstützt. Erstmals exklusiver Förderer der Start-up Academy sind Generali und Deutsche Vermögensberatung, die neben der Gründerprämie die jeweiligen Veranstaltungslocations, das Dr. Reinfried Pohl - Zentrum für Vermögensberatung in Marburg und den Hauptsitz der Deutsche Vermögensberatung AG in Frankfurt, zur Verfügung stellen. Diese umfangreiche Unterstützung wird durch den Zugang zu weiteren Partnernetzwerken, wie bspw. zur Entrepreneur University und The Founder Summit ergänzt und so für die Teilnehmenden spürbar. Für die Konzeption und Umsetzung der vielfältigen Programminhalte ist die Werte-Stiftung mit ihrem Innovationsprogramm FUTURY verantwortlich.

