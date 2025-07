WestLotto

LOTTO 6aus49: Millionär dank Sechs Richtigen

Rund 1,8 Millionen gehen in den Kreis Gütersloh

Münster (ots)

Ein Lottospieler aus dem Kreis Gütersloh wurde an diesem Wochenende zum fast zweifachen Millionär. Bei der Samstags-Ziehung (5. Juli) von LOTTO 6aus49 erzielte er einen Treffer in Gewinnklasse 2.

Samstags einen Spielschein in der WestLotto-Annahmestelle ausfüllen und am selben Tag Millionär werden? Genau das ist jetzt einem Tipper aus dem Kreis Gütersloh gelungen. Mit den Gewinnzahlen 1, 8, 29, 37, 42 und 44 erzielte der Spielteilnehmer "Sechs Richtige". Nur die passende Superzahl 0 fehlte dem bisher unbekannten Glückspilz.

Das wird er aber sicherlich verschmerzen können, ist er doch zusammen mit einem zweiten Tipper aus Niedersachsen bundesweit der einzige Spielteilnehmer, der den zweiten Rang von LOTTO 6aus49 getroffen hat. Die exakte Gewinnsumme der beiden neuen Millionäre beläuft sich auf 1.762.799,40 Euro.

Spielschein läuft weiter

Insgesamt 29,55 Euro hat der Lottospieler am Wochenende für seinen Spielschein investiert. Dabei nimmt er für vier Wochen immer samstags mit jeweils sechs Tipps an den Ziehungen von LOTTO 6aus49 teil. Und wer weiß: Vielleicht hat der neue Millionär das Glück auch in den nächsten Ziehungen auf seiner Seite - denn bis zur letzten Teilnahme am 26. Juli können weitere Gewinne hinzukommen.

Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell