Neun Millionengewinne im ersten Halbjahr

WestLotto-Gewinnerbilanz für die Monate Januar bis Juni

In den ersten sechs Monaten 2025 gibt es bei WestLotto neun Millionengewinne. Hinzu kommen 124 Hochgewinne im sechsstelligen Bereich. Die gesamte Gewinnausschüttung beläuft sich zwischen Januar und Juni auf rund 445 Millionen Euro.

Millionengewinne bei LOTTO 6aus49

Die NRW-Tipper konnten im ersten Halbjahr vor allem bei LOTTO 6aus49 abräumen. Acht der bisher neun Millionengewinne wurden mit Tipps beim beliebten Klassiker erzielt. Hinzu kommt ein weiterer Millionengewinn bei den Sofortlotterien (Diamant 7).

Spitzengewinn geht in das Münsterland

Der bisher höchste Einzelgewinn, der in Nordrhein-Westfalen ausgezahlt wurde, ging in das Münsterland. Ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Borken räumte 9,5 Millionen Euro ab. Der Glückspilz hatte seinen Tipp in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben. Für den Spieleinsatz von 18,65 Euro nahm der WestLotto-Kunde mit zwölf Tippreihen an der Samstagsziehung vom 10. Mai von LOTTO 6aus49 und den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 teil und wurde zum Multi-Millionär.

Im Kreis Borken konnte auch noch ein weiterer Millionengewinn gefeiert werden. Bei der Samstagsziehung am Pfingst-Wochenende (7. Juni) gingen im zweiten Gewinnrang von LOTTO 6aus49 zusätzliche 1,1 Millionen Euro ins westliche Münsterland. Zuletzt hatte ein Spieler aus dem Rhein-Kreis Neuss Glück. Dort wurden am 21. Juni (Samstag) über 9 Millionen Euro mit einem Lotto-Systemschein gewonnen.

Die weiteren Millionengewinne wurden in den Kreisen Euskirchen, Steinfurt, Kleve sowie in den Räumen Köln und Essen erzielt.

Millionengewinn mit Starter Glück

Neben den oben genannten Einzelgewinnen kommt ein Millionengewinn über die Lotto-Spielgemeinschaft Starter Glück vom 12. Februar (Mittwoch) hinzu. Bei Spielgemeinschaften wird in der Regel auch in weiteren Klassen gewonnen, sodass der gesamte Gewinn 1.283.114,50 Euro statt 1.165.221,90 Euro betrug. Die Spielgemeinschaft Starter Glück besteht aus 30 Anteilen, Tipper können bis zu fünf je Spielauftrag erwerben. In diesem Fall verteilte sich die Gewinnsumme auf 27 Spielaufträge.

Suche nach dem Millionär aus dem Kreis Euskirchen

Eine Besonderheit gibt es bei dem Millionengewinn bei LOTTO 6aus49 vom 4. Januar im Kreis Euskirchen. Bisher konnte der Gewinn in Höhe von 2,3 Millionen Euro trotz intensiver Suche durch WestLotto und nach diversen Medienberichten noch nicht ausgezahlt werden. Der Gewinner ist nach wie vor unbekannt und hat sich nicht bei WestLotto gemeldet.

Die Suche nach dem Millionär aus dem Kreis Euskirchen läuft somit weiter. Der Glückstipp wurde an Heiligabend in einer WestLotto-Annahmestelle anonym gespielt. Die getippten Zahlen hatte der Spielteilnehmer selbst ausgewählt und auf dem Tippschein angekreuzt. Der Spieleinsatz lag bei 116,20 Euro für einen Mehrwochenschein mit der Teilnahme an den Ziehungen vom 25. Dezember 2024 bis 18. Januar 2025. War die Spielquittung eventuell ein Weihnachtsgeschenk und liegt das Papier, das 2.298.932,00 Euro wert ist, jetzt eventuell bei dem Beschenkten noch unbeachtet in einer Kommode oder Schreibtischschublade?

Übersicht der bisherigen Millionengewinne 2025

Dies sind die neun Millionengewinne, die zwischen Januar und Juni erzielt wurden:

10. Mai LOTTO 6aus49 9.463.973,00 Euro Kreis Borken

21. Juni LOTTO 6aus49 9.007.831,00 Euro Rhein-Kreis Neuss*

4. Januar LOTTO 6aus49 2.298.932,00 Euro Kreis Euskirchen

12. Februar LOTTO 6aus49 1.165.221,90 Euro Starter Glück**

2. April LOTTO 6aus49 1.128.179,70 Euro Raum Essen

7. Juni LOTTO 6aus49 1.114.167,70 Euro Kreis Borken

23. April LOTTO 6aus49 1.065.799,40 Euro Raum Köln

14. Juni LOTTO 6aus49 1.045.011,40 Euro Kreis Steinfurt

11. Januar Sofortlotterie (Rubbellos Diamant 7) 1.000.000,00 Euro Kreis Kleve

* Gesamtgewinnsumme durch Gewinne in weiteren Gewinnklassen: 9.046.897,00 Euro

** 30 Anteile/27 Spielaufträge

Eurojackpot an der Spitze

Die meisten Hochgewinne in Nordrhein-Westfalen gibt es bei der Lotterie Eurojackpot. Allein 57 Spieler erzielten sechs- bis siebenstellige Beträge. An zweiter Stelle folgt die Zusatzlotterie SUPER 6 mit insgesamt 32 Hochgewinnen. Auch LOTTO 6aus49 schaffte es mit 22 Spielteilnehmern auf das Siegertreppchen.

Die weiteren Hochgewinne verteilen sich auf die GlücksSpirale (sechsmal), mit KENO wurden fünf und mit der Zusatzlotterie Spiel 77 zwei Hochgewinne erzielt. Bei TOTO gab es vier Hochgewinne. Drei davon bei der TOTO 13er Ergebniswette und ein weiterer bei der TOTO 6aus45 Auswahlwette. Bei den beliebten Sofortlotterien wurden im ersten Halbjahr bereits fünf Hochgewinne ausgezahlt.

Rheinland überragt

Das Spielglück der Rheinländer ist auch 2025 ungebrochen. Im Vergleich zur Region Westfalen konnten sich die Rheinländer erneut klar durchsetzen. Zur Halbzeit der Hochgewinnerbilanz des Jahres 2025 steht es 72 zu 47 für die Rheinländer. Hinzu kommen noch 14 weitere Glückspilze, die über gewerbliche Spielvermittler bzw. Anteilsscheine abgeräumt haben.

Ergebnisse auf Kreisebene

Im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte liegen Köln und die Kreise Recklinghausen sowie Wesel mit derzeit acht Hochgewinnen an der Spitze. Es folgt der Rhein-Sieg-Kreis mit fünf Hochgewinnern.

Millionenfache Gewinnauszahlungen

Über alle Spielaufträge hinweg wurden im laufenden Jahr mehr als 23,8 Millionen Mal ein- bis siebenstellige Beträge ausgezahlt (ohne Rubbellose). Dahinter steht eine Gesamtgewinnsumme in Höhe von rund 445 Millionen Euro. Im nationalen Vergleich bedeutet dies: Jeder fünfte Gewinn des Deutschen Lotto- und Totoblocks ging nach Nordrhein-Westfalen.

