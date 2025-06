BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland

Digitale Resilienz und Datensouveränität: Warum der Mittelstand jetzt handeln muss

Bild-Infos

Download

München (ots)

Zwischen dem guten Gefühl von Sicherheit und echter Widerstandsfähigkeit liegt ein gefährlicher Irrtum.

Deutschland im Fadenkreuz

Cyberangriffe gehören längst zum Alltag - doch für viele Unternehmen bleibt das abstrakt, bis es zu spät ist. Spätestens seit den Angriffen auf Kommunalverwaltungen, Energieversorger und Mittelständler ist klar: Die Bedrohung ist real. Und sie trifft vor allem jene, die sich in Sicherheit wiegen.

"Viele Unternehmen unterschätzen, wie professionell und zielgerichtet moderne Angriffe durchgeführt werden.", sagt Marcus Heinrich, Geschäftsführer der auf Cybersicherheit spezialisierten agilimo Consulting GmbH aus Elsenfeld. Sein Unternehmen wurde kürzlich zum dritten Mal mit dem Innovationspreis TOP 100 ausgezeichnet - unter anderem für das erste deutsche INDIGO-Projekt zum hochsicheren mobilen Arbeiten. Darüber hinaus, zeichnete die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland die agilimo Consulting GmbH als TOP UNTERNEHMEN der IT-Beratung aus.

Mittelstand im Blindflug

Besonders besorgniserregend: Der Mittelstand - Rückgrat der deutschen Wirtschaft - ist oft nur unzureichend geschützt. Während Konzerne eigene SOCs (Security Operation Centers) betreiben, fehlt es mittelständischen Unternehmen an Ressourcen, Know-how und Zeit. "Viele Geschäftsführer setzen auf externe IT-Dienstleister - aber ohne klares Sicherheitskonzept. Dabei bräuchte es ganzheitliche Lösungen, abgestimmt auf die individuelle Risikolage", so Heinrich.

Geopolitik trifft auf Cloud-Abhängigkeit

Die Bedrohungslage wird durch die geopolitische Entwicklung weiter verschärft. Der US CLOUD Act erlaubt amerikanischen Behörden den Zugriff auf Unternehmensdaten - selbst wenn diese auf europäischen Servern liegen. Was passiert, wenn ein US-Präsident wie Donald Trump den "digitalen Stecker" zieht? Wenn Zölle auf US-Software eingeführt werden - oder Microsoft die Preise für Cloud-Produkte wie angekündigt um 40 Prozent erhöht?

"Dann wird Abhängigkeit zur wirtschaftlichen Gefahr", warnt Heinrich. Nicht nur die Datensouveränität, auch die Planbarkeit betrieblicher IT-Kosten gerät ins Wanken. Schon heute warnen Analysten vor einer Spirale wachsender Abhängigkeit von einzelnen Tech-Giganten - mit unvorhersehbaren Folgen für die deutsche Wirtschaft.

Datensouveränität braucht deutsche IT-Lösungen

Die Antwort auf diese Risiken ist klar: IT-Security und Cybersecurity made in Germany. Es gibt längst hochwertige Alternativen zu US-Anbietern - von spezialisierten Sicherheitslösungen über ISO-27001-zertifizierte Rechenzentren bis hin zu Open-Source-Software aus Europa. Auch agilimo setzt bewusst auf deutsche Partner, deutschsprachige Expertenteams und vollständig nachvollziehbare Sicherheitsarchitekturen.

"Datensouveränität heißt: Ich weiß, wo meine Daten sind, wer darauf Zugriff hat - und wie ich mich gegen Missbrauch schütze", erklärt Heinrich. Es gehe nicht um Abschottung, sondern um Kontrolle. "Nur wer weiß, wo seine Schwachstellen liegen, kann sie auch absichern."

Transparenz statt Täuschung

Eine oft unterschätzte Bedrohung: Viele Unternehmen wissen gar nicht, ob und wo ihre Daten kompromittiert wurden. Tools wie agilimo Darkscan, ein OSINT-gestützter Sicherheits-Check, analysieren öffentlich zugängliche Datenquellen und decken Sicherheitslücken auf - bevor es Angreifer tun. Das Monitoring erfolgt dabei in Echtzeit und bietet Geschäftsführern und IT-Leitern erstmals einen Überblick über die eigene digitale Angriffsfläche.

Cybernation Deutschland - Vision mit Potenzial

"Cybersicherheit darf kein Nischenprojekt bleiben", fordert Heinrich mit Blick auf die Bedrohungslage. "Wir brauchen in der Cybersicherheit einen Mentalitätswandel - vergleichbar mit dem Umweltbewusstsein der 90er-Jahre." Statt auf Reaktion und Schadenbegrenzung zu setzen, müsse Deutschland proaktiv werden - mit einer Sicherheitsstrategie, die Innovation, Aufklärung und nationale IT-Kompetenz bündelt. Die ISO-27001-Zertifizierung sei ein wichtiger Baustein, aber kein Allheilmittel. "Was zählt, ist ein lebendiges Sicherheitsbewusstsein - vom Azubi bis zur Geschäftsleitung."

Innovation als Verteidigungslinie

Warum ist Innovation so entscheidend für die Cyberabwehr? "Weil Angreifer sich weiterentwickeln - und wir schneller sein müssen als sie", sagt Heinrich. agilimo setzt auf ein offenes Innovationsmodell, bei dem jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter Ideen einbringen kann - vom neuen Analyse-Tool bis zur mobilen Hochsicherheitslösung wie ®ConSec, das auf INDIGO basiert. "Wir denken wie Angreifer, um unsere Kunden besser schützen zu können."

Fazit: Die Zeit des Zögerns ist vorbei

Cyberangriffe kennen keine Betriebsferien. Und sie machen auch vor vermeintlich kleinen Unternehmen nicht halt. Der Aufbau digitaler Resilienz ist kein Projekt für morgen - sondern eine unternehmerische Notwendigkeit heute.

Mit deutschen Lösungen, klarer Strategie und innovativen Sicherheitskonzepten kann der Mittelstand sich nicht nur schützen, sondern auch unabhängiger und planbarer wirtschaften - gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheit.

"Die gute Nachricht: Die Kompetenz dafür haben wir längst im eigenen Land", sagt Marcus Heinrich. "Man muss sie nur nutzen."

Über die agilimo Consulting

Die agilimo Consulting GmbH ist ein auf IT- und Cybersecurity spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Elsenfeld. Seit über 20 Jahren begleitet agilimo Unternehmen, Behörden und Organisationen bei der sicheren Digitalisierung - mit Fokus auf hochsicheres mobiles Arbeiten, Security Operations Center as a Service (SOCaaS) und IT-Sicherheitslösungen nach BSI-Vorgaben. Für ihre Innovationskraft wurde agilimo mehrfach ausgezeichnet - unter anderem mit dem TOP 100-Siegel (2022-2025) und als Focus-Wachstumschampion.

Weitere Informationen: www.agilimo.de

Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland

Die BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowie politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.

Original-Content von: BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland, übermittelt durch news aktuell