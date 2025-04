BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland

Dr. Ralf Wiege: Ein Leben für den technischen Fortschritt und die betriebliche Optimierung

Dr. Ralf Wiege wird für seine herausragenden Verdienste als langjähriger Treiber des produktionstechnischen Fortschritts und als erfolgreicher Umsetzer von Optimierungsmaßnahmen in der Industrie ausgezeichnet. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der deutschen, europäischen und internationalen Industrie, wurde er nun in den Experten- und Kompetenzkreis der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland aufgenommen.

Erfahrung und Fachwissen aus drei Jahrzehnten Industriearbeit

Dr. Ralf Wiege vereint eine außergewöhnliche Kombination aus Fach- und Führungserfahrung, die ihn zu einem gefragten Experten in der Industrie macht. Über 15 Jahre lang war er in leitenden Positionen als COO, Technischer Geschäftsführer und Werkleiter tätig und hat dabei tiefgreifende Einblicke in die Steuerung und Optimierung von Produktionsprozessen gewonnen. Mit insgesamt 25 Jahren Erfahrung in der Automobilbranche, sowohl bei OEMs als auch bei Zulieferern, verfügt er über umfassendes Wissen über die spezifischen Herausforderungen und Anforderungen dieser Industrie.

Darüber hinaus hat Dr. Wiege in den mittlerweile sieben Jahren als Interim Manager und Unternehmensberater zahlreiche Unternehmen erfolgreich bei Fertigungsoptimierungen, Produktionsverlagerungen und Restrukturierungen unterstützt. Seine internationale Verantwortung erstreckte sich über Produktionsstätten in Europa, China, Brasilien und Japan, wodurch er nicht nur interkulturelle Führungskompetenzen entwickelte, sondern auch ein tiefes Verständnis für globale Produktionsstrategien erlangte.

Als promovierter Wirtschaftswissenschaftler sowie ausgebildeter Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur verbindet er technisches Fachwissen mit fundierten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen. Diese einzigartige Kombination ermöglicht es ihm, sowohl operative als auch strategische Herausforderungen zu meistern und Unternehmen gezielt auf Erfolgskurs zu bringen.

Praxisnahe Optimierung und nachhaltige Erfolge

Dr. Ralf Wiege setzt in seiner Arbeit auf eine praxisnahe Optimierung und nachhaltige Erfolge. "Nach vielen Berufsjahren ist mir klar, dass die direkte und unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Kollegen auf dem Shopfloor der Schlüssel zum Erfolg ist", erklärt er. "Nur wenn die operativen Mitarbeiter die Verbesserungsprozesse als ihre eigene Aufgabe ansehen, entsteht nachhaltiger Wandel." Diese Herangehensweise hat sich in zahlreichen Projekten bewährt. Durch eine tiefgehende Analyse gewachsener Strukturen, das Hinterfragen etablierter Arbeitsweisen und die gezielte Implementierung effizienterer Prozesse gelingt es ihm, Unternehmen nachhaltig zu optimieren.

Besonders wichtig ist ihm dabei die strukturierte Vorgehensweise: Zunächst steht eine umfassende Situationsanalyse, gefolgt von einer zielgerichteten Roadmap-Entwicklung in enger Abstimmung mit Unternehmern, Gesellschaftern und Vorständen. Anschließend geht es an die proaktive Arbeit mit den Teams in der Produktion und den Fachabteilungen, um Maßnahmen direkt vor Ort umzusetzen. Dabei legt Dr. Wiege großen Wert auf die Verbesserung von Produktivität, Kosten und Qualität, ohne dabei die essenziellen Aspekte von Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit aus den Augen zu verlieren.

Seine Expertise erstreckt sich über eine Vielzahl an Branchen und Fertigungssystemen. In der Automobilindustrie hat er sowohl mit OEMs als auch mit Tier-1-Zulieferern gearbeitet. Zudem verfügt er über fundierte Kenntnisse in der Kunststoffverarbeitung, technischen Textilien sowie in der Metallverarbeitung, Umformtechnik und Gussproduktion. Ob Großserienfertigung, Kleinserienproduktion oder Anlagenbau - Dr. Wiege kennt die branchenspezifischen Herausforderungen und entwickelt passgenaue Lösungen.

Seine internationale Erfahrung macht ihn zudem zu einem Experten für globale Produktionsstrategien. In Ländern wie Japan, China, Brasilien und Großbritannien hat er Fabriken modernisiert, Produktionsverlagerungen koordiniert und neue Werke aufgebaut. Diese interkulturelle Kompetenz erlaubt es ihm, sich flexibel an unterschiedliche Rahmenbedingungen anzupassen und maßgeschneiderte Optimierungskonzepte für Unternehmen weltweit zu entwickeln.

Leidenschaft für den Fortschritt

Dr. Wiege betont seine Motivation: "Wir stehen in Deutschland und Europa vor gewaltigen Herausforderungen. Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, mit meiner Erfahrung Unternehmen bei dieser Transformation zu unterstützen. Mein Antrieb ist es, gemeinsam mit den Teams tagtäglich Verbesserungen zu erzielen und Wachstum zu fördern."

Ein Management-Ansatz mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Die nachhaltige Verankerung von Optimierungsprozessen ist ein zentrales Element seiner Arbeit. "Erst wenn die Mitarbeiter die neuen Prozesse verinnerlicht haben und diese als eigene Sache betrachten, ist der Wandel nachhaltig", so Wiege. Dieser Ansatz gewährleistet langfristige Verbesserungen und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.

Auszeichnung durch die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland

"Sein weitreichendes Fachwissen, kombiniert mit seiner pragmatischen Herangehensweise, macht Dr. Ralf Wiege zu einem gefragten Experten für Change-Management, Prozessoptimierung und Standortführung. Daher haben wir ihn als TOP INTERIM 2025 ausgezeichnet und ihn in unseren Experten- und Kompetenzkreis aufgenommen." - so Stefan Bronder, Vorstand BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland.

Die BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowie politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.

