Ausgezeichnet: QUCOXX revolutioniert den Zugang zu Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen

München

Mit der Vision, kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) maßgeschneiderte digitale Unterstützung zu bieten, wird QUCOXX Ende Januar mit ihrer Plattform starten. Das innovative Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die unternehmerische Leistungsfähigkeit von KMUs durch eine KI-unterstützte, intuitive Plattform zu steigern. Jetzt wurde QUCOXX in München als TOP UNTERNEHMEN 2025 ausgezeichnet.

Gründer Dr. Karolina Sauer-Sidor, Joerg Erlemeier und Andreas Sauer bringen mehr als 70 Jahre internationale Wirtschaftserfahrung in das Projekt ein. Ihr Credo: "Perform at your best. Wherever, whenever."

QUCOXX: Eine Plattform, die KMUs stärkt

KMUs bilden das wirtschaftliche Rückgrat der Europäischen Union: Mit 25,8 Millionen Unternehmen, die 53 % des BIP erwirtschaften, steht diese Gruppe vor zahlreichen Herausforderungen. QUCOXX adressiert diese mit einer innovativen Plattform, die Lösungen für finanzielle, operative und kommerzielle Fragestellungen bietet - und das zeitlich sowie geografisch flexibel.

"Unsere Plattform ist ein digitaler Begleiter," erklärt Dr. Karolina Sauer-Sidor. "Wir helfen Unternehmen, Antworten auf ihre täglichen Geschäftsfragen zu finden, Umsetzungspläne zu erstellen und Kompetenzen in Schlüsselbereichen wie Finanzen, Marketing oder Strategie aufzubauen."

Mit KI-Technologie, Benchmarks und personalisierten Umsetzungsplänen bietet QUCOXX Unternehmern einen Ansatz, der digitale Tools und Lösungen mit menschlicher Expertise kombiniert. Ergänzend wird eine hybride Option angeboten: eine digitale Lösung mit punktuellem persönlichem Austausch. "Aus vielen Gesprächen mit unseren Kunden haben wir herausgehört, dass eine digitale Lösung in Kombination mit der persönlichen Begleitung einen echten Mehrwert darstellt", so Dr. Karolina Sauer-Sidor.

Entwicklung mit den Kunden im Fokus

Seit der Gründung im Juli 2024 hat QUCOXX den Entwicklungsprozess eng mit Kunden abgestimmt. Eine Umfrage mit 1.238 Unternehmen aus sieben Ländern sowie zahlreiche Tests und Workshops flossen direkt in das Plattformdesign ein.

"Wir bauen mit unseren Kunden für unsere Kunden," betont Andreas Sauer. "Dieser interaktive Ansatz gewährleistet, dass die Plattform genau den Bedürfnissen von KMUs entspricht."

Die Plattform bietet unter anderem:-KI-unterstützte Antworten auf unternehmerische Fragestellungen (z. B. zur Verbesserung der Liquidität oder digitalen Präsenz),-Umsetzungspläne für spezifische Geschäftsziele wie Neukundengewinnung, SEO-Optimierung oder Kostenmanagement,-Leitfäden und Webinare, um Kompetenzen in Schlüsselbereichen auszubauen,-Benchmark-Tools, um Potenziale zu identifizieren und Best Practices zu nutzen.

Die drängendsten Herausforderungen von KMUs

Die von QUCOXX durchgeführte Marktstudie zeigt: KMUs stehen unter hohem Druck. Kostendruck, Digitalisierung und veränderte Kundenbedürfnisse gehören zu den größten Herausforderungen. Gleichzeitig fehlt es oft an Kompetenzen in Schlüsselbereichen wie Datenanalyse, KI oder Prozessautomatisierung.

Besonders dringlich sind Themen wie Wachstum und Innovation. So nannten 28 % der befragten Unternehmen Wachstum als oberste Priorität für die kommenden zwölf Monate, gefolgt von Kundenerfahrung und Produktinnovationen. Doch nur 48 % der KMUs setzen ihre Pläne effektiv um - hier setzt QUCOXX mit Lösungen an, die Unternehmen bei der Realisierung ihrer Ziele unterstützen.

Roadmap und nächste Schritte

QUCOXX hat seit der Gründung im Juli 2024 wichtige Meilensteine erreicht:- Durchführung einer Marktstudie in 7 europäischen Ländern mit 1.238 KMU´s,- Design und Entwicklung der Plattform unter der Einbindung von rund 50 Tester im 2. Halbjahr 2024,- Launch der Marketing-Website im Oktober 2024- Start des Live-Betriebs mit Testkunden Ende Januar 2025,- Start des kommerziellen Betriebs der Plattform im Februar 2025 (Plan).

"Wir werden die Plattform kontinuierlich mit neuen Funktionen erweitern," so Joerg Erlemeier. "Unser Ziel ist es, KMUs einen langfristigen Partner an die Seite zu stellen, der ihnen hilft, nachhaltige Verbesserungen zu erzielen."

Werte und Antrieb

"QUCOXX basiert auf den Werten Vertrauen, Zusammenarbeit, Kundenorientierung und Wachstum. Das Unternehmen legt Wert auf Transparenz, Respekt und Innovation, um eine vertrauensvolle Beziehung zu Kunden und Partnern aufzubauen." so Dr. Karolina Sauer-Sidor.

"Die Stärkung von kleinen und mittleren Unternehmen ist ein elementarer Bestandteil, um die Deutsche Wirtschaft wieder in den Aufschwung zu bewegen. QUCOXX bietet Unternehmen nicht nur digitale Lösungen, sondern auch klare Visionen für ihre Zukunft. Darum haben wir die Gründer Dr. Karolina Sauer-Sidor, Joerg Erlemeier und Andreas Sauer mit dem Siegel TOP UNTERNEHMEN 2025 ausgezeichnet." - so Stefan Bronder, Vorstand BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland.

Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland

Die BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowie politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.

