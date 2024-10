BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland

Ausgezeichnet: Ursula Simon vereint mehr als 20 Jahre Expertise für persönliche und berufliche Entwicklung

Regensburg (ots)

Ursula Simon, systemische Therapeutin, Coach, Autorin und Speakerin, bietet mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung eine einzigartige Kombination aus systemischer Therapie, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Als gebürtige Regensburgerin, die seit ihrer Kindheit in Grünthal, Wenzenbach lebt, hat sie sich durch ihre fundierte Arbeit mit Einzelpersonen, Familien und Unternehmen einen Namen gemacht. Durch ihre vielseitigen Methoden und ihre eigene Lebensgeschichte inspiriert sie Menschen, Blockaden zu lösen und ihre Potenziale zu entfalten. Dafür wurde sie von der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland mit der Auszeichnung TOP EXPERTE 2024 gewürdigt.

Schon in jungen Jahren wusste Ursula Simon, dass ihre Berufung im Bereich der frühkindlichen Förderung und Erziehung liegt. Mit 21 Jahren schloss sie ihre Ausbildung zur Erzieherin ab und wurde kurz darauf Mutter zweier Töchter. Ihre berufliche Entwicklung führte sie zur Psychomotorik, und sie begann 1999 ihre eigene Praxis, in der sie Kinder durch Bewegung in ihrer Entwicklung förderte. Durch die Entwicklungsgespräche mit den Eltern der ihr anvertrauten Kinder und deren Wunsch nach Ursula Simons Hilfe auch für ihre Probleme kam sie zur Familientherapie. Seit 2001 ist Ursula Simon als systemische Therapeutin tätig, in deren Zentrum die Verbindung von persönlicher, spiritueller und beruflicher Entwicklung steht.

Durch ihre vielfältigen Weiterbildungen in Hypnotherapie, Coaching, Psychotherapie, Hospizbegleitung und Methoden wie der Chinesischen Quantum Methode (CQM) und NLP (Neurolinguistisches Programmieren) hat sie ihre Expertise kontinuierlich erweitert. Ihre Stärke liegt nicht nur in ihrem breiten fachlichen Wissen, sondern auch in ihrer tiefen menschlichen Empathie. Ihre eigene Lebenskrise im Jahr 2011 - geprägt von Trennung, Krankheit und Neuorientierung - hat sie zu einer kraftvollen Botschafterin für Resilienz und persönliche Weiterentwicklung gemacht.

Ab 2014 gelang es Ursula Simon, sich auf natürlichem Wege von einer MS-Erkrankung zu erholen, seit 2016 ist sie wieder vollkommen gesund. Diese Erfahrung nutzte sie als Anstoß, um ihre Praxis weiter auszubauen und ihre Arbeit auf eine breitere Basis zu stellen. Mit therapeutischen Coachings und Mentoring-Programmen unterstützt sie heute nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Unternehmen, die ihren Mitarbeitern ein tieferes Verständnis von Persönlichkeitsentwicklung und Effizienz vermitteln möchten. Begleitet wurde ihr Weg von renommierten Experten wie Alexander Mark, Markus Mensch, Hermann Scherer und Katja Porsch.

Neben ihrer therapeutischen Praxis ist Ursula Simon auch auf digitalen Plattformen präsent. Sie betreibt einen erfolgreichen YouTube-Kanal ("Impulse für ein glückliches Leben") und ist auf Social Media aktiv, um ihre Botschaft der Selbstverantwortung und inneren Klarheit zu verbreiten. Im April 2024 absolvierte sie zudem eine Speakerausbildung, um ihre Expertise und Lebenserfahrungen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen - sowohl online als auch auf Präsenzbühnen.

Im November 2023 veranstaltete sie zusammen mit zwei Kooperationspartnern den erfolgreichen Onlinekongress "Bring Dein Strahlen in die Welt!". 20 Speaker sprachen über Themen wie Gesundheit, Beziehungen, Erfüllung und Erfolg, und Simons erstes Buch mit dem gleichnamigen Titel ("Bring Dein Strahlen in die Welt! - Wie du ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Leben kreierst") erschien im selben Jahr. Ihr zweites Buch "Himmel im Sein des Alltags - kosmische Kraft, Basis für ein erfülltes Leben" wurde im Juni 2024 veröffentlicht.

In ihren Einzelbegleitungen, Seminaren und Vorträgen vereint Ursula Simon systemische Ansätze mit spirituellem Wissen und vermittelt praktische Werkzeuge, um Blockaden aufzulösen, Herausforderungen zu überwinden und berufliche sowie private Lebensziele zu erreichen. Sie ist der Überzeugung, dass Menschen in ihrer wahren Essenz - ihrer geistigen Heimat - ihren inneren Frieden finden können, um ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu führen. Mit Themen wie "Innere Stärke im Beruf" oder "Von Konflikten zu Kooperation" bietet sie sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen die Möglichkeit, ihr Potenzial voll zu entfalten.

"Meine Vision ist es, sozusagen Himmel und Erde zu verbinden und Menschen zu zeigen, wie sie ihr wahres Selbst leben können - nicht durch äußeren Druck, sondern durch innere Klarheit und Verbundenheit", sagt Ursula Simon. Ihre Seminarteilnehmer und Klienten schätzen besonders ihre klare und strukturierte Arbeitsweise, ihre Empathie und ihre Fähigkeit, selbst tief sitzende Blockaden zu lösen. Sie hat eine besondere Gabe, Menschen zu inspirieren und ihnen die Verantwortung für ihr eigenes Leben näher zu bringen.

"Ursula Simons Expertise und ihr außergewöhnlicher Weg als systemische Therapeutin und Coach hat uns beeindruckt. Wir sind daher froh, sie in unserem Experten- und Kompetenzkreis der BVMID zu wissen und zeichnen sie gern als TOP EXPERTIN 2024 aus. Mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrem tiefen Verständnis für menschliche Entwicklungsprozesse bringt sie ihre Botschaft einer ganzheitlichen Lebensführung in die Welt." - sagt Thomas Nave, Geschäftsstellenleiter Regensburg der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland.

Die Herausforderungen der Zukunft sieht Ursula Simon in der Integration von Spiritualität in Unternehmen, die noch nicht bereit sind für das Integrieren geistiger Lebensprinzipien. Sie sieht gerade in dieser Integrierung eine große Chance: "Die Welt befindet sich im Wandel, und das wachsende Bewusstsein für Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und Glück eröffnet neue Möglichkeiten für meine Arbeit."

