Mehr Kunden, mehr Umsatz: Norbert Palicsak digitalisiert das Marketing der Automobilbranche

Radiowerbung und Anzeigen in der lokalen Presse? Mit den traditionellen Methoden stoßen Autohäuser längst an ihre Grenzen. Um ihnen den Zugang zum digitalen Marketing zu erleichtern, bietet sich Norbert Palicsak mit Media Automobile als Partner an, der nicht nur den Fahrzeugverkauf, sondern auch die Mitarbeitergewinnung in den Blick nimmt. Wie es Media Automobile schafft, die Branche zukunftssicher zu machen und warum die Autohäuser mit herstellerkonformer Werbung ihr Budget schonen, erfahren Sie hier.

Bis Ende November 2024 wurden in Deutschland rund 2,65 Millionen Neuwagen zugelassen, was einer Steigerung von knapp sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Während also durchaus Autos verkauft werden, verzeichnen viele Händler rückläufige Geschäfte und fragen sich, wie es ihnen gelingen kann, eine größere Zahl von Käufern anzuziehen. „Den meisten Autohändlern ist inzwischen bewusst, dass sie beim Marketing neue Wege gehen müssen, doch die Branche steht in dieser Hinsicht noch ganz am Anfang“, sagt Norbert Palicsak, Gründer von Media Automobile. „Deswegen haben wir es zum einen mit einer gewissen Skepsis gegenüber den sozialen Netzwerken zu tun. Zum anderen werden die Fähigkeiten, die digitale Methoden erfordern, sträflich unterschätzt und dann glaubt ein Autohändler, dass ein Mitarbeiter das Online-Marketing nach einer kurzen Schulung übernehmen kann. Beides führt letztlich dazu, dass alles beim Alten bleibt, sodass der Verkauf weiterhin stagniert. Mit Radiowerbung und Zeitungsanzeigen lässt sich die Zukunft nun einmal nicht gestalten – es wird ja bereits in der Gegenwart eng.“

„Wenn es darum geht, potenzielle Käufer von der Qualität des Angebots zu überzeugen und damit ins Autohaus zu locken, kommen wir an digitalen Marketingstrategien nicht vorbei“, fügt der Marketingexperte hinzu. „Um das Potenzial voll zur Entfaltung zu bringen, ist allerdings ein Fachmann gefragt.“ Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Online-Marketing und einer fünfjährigen Erfahrung in der Automobilbranche möchte Norbert Palicsak Autohäusern zu größerer Reichweite, besserer Bekanntheit und höheren Umsätzen verhelfen. Das Team von Media Automobile setzt dabei auf digitales Marketing als Kundenmagnet und Social Recruiting für die Mitarbeitergewinnung, wobei beide Bereiche durch eine eigene professionelle Film- und Fotoproduktion unterstützt werden. Media Automobile versteht sich als externe Online-Abteilung der Autohäuser und konnte bereits über 3.700 Kampagnen umsetzen. Norbert Palicsaks Ziel ist es, das Bewusstsein für die Vorteile digitaler Vertriebskanäle in der Branche zu schärfen und ihre Zukunftsfähigkeit mit neuen Methoden sicherzustellen.

Autokauf als Prozess: Media Automobile nimmt den Autohäusern die Arbeit ab

„Jedem, der in unserer Branche arbeitet, ist vollkommen klar, dass wir keine Schuhe verkaufen“, erklärt Norbert Palicsak. „Wer ein neues Auto möchte, überlegt in der Regel lange, bevor er eine Entscheidung trifft. Er sammelt Informationen und bespricht alles mit der Familie, um dann irgendwann einen Termin für eine Probefahrt zu vereinbaren. Der Kauf ist also ein Prozess und die modernen Marketingmethoden ermöglichen uns, den Kunden in dieser Zeit zu begleiten und im Idealfall bereits eine Bindung zum Autohaus herzustellen.“ Um das zu erreichen, arbeitet Media Automobile mit gezielten Werbeanzeigen in den sozialen Netzwerken, bei Google und auf YouTube. Dabei sorgt die eigene Film- und Fotoproduktion für hochwertigen Content, der die Markenidentität stärkt und die Kundenansprache verbessert.

Aufgrund ihrer sorgsam durchdachten Bildsprache und ihrem verkaufspsychologischen Ansatz erregen die Kampagnen Aufmerksamkeit und heben das Autohaus von seiner Konkurrenz ab. Daneben betreut das Team um Norbert Palicsak aber auch die Social-Media-Accounts, um dort ebenfalls Inhalte zu erstellen und mit potenziellen Kunden zu interagieren. Nicht zuletzt geht es auch um die Website des Unternehmens, damit wirklich alle Bereiche in einem zeitgemäßen Auftritt vereint sind und gemeinsam für mehr Sichtbarkeit und seriöse Informationen sorgen. Media Automobile bietet seinen Kunden damit ein Full-Service-Paket, das alle Aspekte des digitalen Marketings umfasst. Selbst haben die Autohäuser dabei wenig zu tun, denn nach einem Meeting von etwa 30 Minuten, bei dem Informationen getauscht und Strategien besprochen werden, übernimmt das Team die gesamte Arbeit, sodass der Partner nur noch die Kampagnen freigeben muss und sich die umfangreiche und transparente Auswertung ansehen kann.

Die Expertise von Media Automobile spart den Autohäusern bares Geld

Im Gegensatz zu anderen Agenturen, die Online-Marketing ohne besondere Spezialisierung betreiben, verfügt Media Automobile über das Branchenwissen, das für die Entwicklung zielführender Konzepte erforderlich ist. Darüber hinaus geben die Experten den Autohäusern spezifische Angebots- und Trendhinweise, die ihre Verkaufsstrategien unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit steigern, indem sie relevante Informationen über Produkte und Dienstleistungen vermitteln.

Einen weiteren Vorteil haben die Autohäuser bei Media Automobile, weil sich die Kampagnen grundsätzlich an die gestalterischen Vorgaben der Hersteller für die Corporate Identity halten. Das stärkt einerseits die Markenwahrnehmung und gewährleistet ein einheitliches Erscheinungsbild in der Kommunikation. Andererseits bringt es den Autohäusern bares Geld, denn die Hälfte der Kosten für das Marketing übernehmen unter dieser Voraussetzung die Hersteller.

Social Recruiting im Autohaus: Wie Online-Marketing bei der Mitarbeitersuche unterstützt

Online-Marketing kann nicht nur dabei helfen, Kunden zu gewinnen und ein gutes Image aufzubauen, sondern auch bei der Suche nach passenden Mitarbeitern von großem Nutzen sein. Media Automobile bietet Autohäusern genau in diesem Bereich Unterstützung an: Wenn durch Marketingmaßnahmen die Nachfrage steigt, müssen auch qualifizierte Mitarbeiter gefunden werden, die den Verkaufsprozess begleiten oder den Service in der Werkstatt übernehmen. Hier kommen hochwertige Videos ins Spiel, die das Autohaus als attraktiven Arbeitgeber präsentieren und authentisch einen Einblick in die Arbeitswelt bieten. Der Fokus liegt auch hier auf besserer Sichtbarkeit und vertrauenswürdigen Informationen. Beim Social Recruiting wird zusätzlich eine Vorqualifizierung der Bewerber vorgenommen, um sicherzustellen, dass nur geeignete Kandidaten in den Auswahlprozess kommen.

Norbert Palicsaks Mission: Mit Media Automobile die Automobilbranche für digitale Vertriebskanäle begeistern

Mit Media Automobile möchte Norbert Palicsak die Automobilbranche aktiv in die digitale Zukunft führen und Autohäuser für die Vorteile digitaler Vertriebskanäle sensibilisieren. „Um nachhaltiges Wachstum zu erzielen, müssen Unternehmen sich an die neuen Marktbedingungen anpassen und innovative Marketingstrategien nutzen“, erklärt er. „Die Branche muss jetzt handeln und sich modernen Methoden öffnen, denn nur so sichern sich die Unternehmen ihre Zukunft.“ Norbert Palicsak steht für die professionelle Umsetzung von Online-Auftritten und plant, bald auch Reifen-, Felgen- und Nutzfahrzeughersteller zu unterstützen. Sein Ziel ist es, eine digitale Brücke zwischen der Automobilbranche und den Käufern zu schlagen.

