Söders Regierungserklärung - Angekündigt ist leicht etwas

Wieder kündigte Söder vieles an, von dem man weiß, dass es bei der Umsetzung - gelinde gesagt - Schwierigkeiten geben könnte. Das gilt zum Beispiel für die Elektrifizierung und Reaktivierung von Bahnstrecken. Wenn diese Vorhaben in dem bisher üblichen Tempo vorankommen, dann steht bei Inbetriebnahme die Nordsee längst vor Köln. Im Übrigen war es meistens die CSU, die im Landtag stets Widerstand gegen die Wiederinbetriebnahme angeblich unrentabler Schienen geleistet hat. (...) Angekündigt ist also leicht etwas, die Umsetzung geht oft im Schneckentempo oder gar nicht voran. Das ist leider ein Schauspiel, das sich fortwährend wiederholt und durchaus ambitionierte Regierungserklärungen des bayerischen Ministerpräsidenten stark relativiert. Wenn es nach seiner persönlichen Planung - zehn Jahre Ministerpräsident - bleibt, haben Söders Nachfolger(innen) in den Jahren 2030 und 2040 zu erklären, warum die Ziele nicht erreicht wurden.

