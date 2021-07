Straubinger Tagblatt

Elementarschadensversicherung - Eine letzte Warnung

Straubing (ots)

Die katastrophalen Ereignisse der letzten Wochen sind eine letzte Warnung: Beim nächsten Mal könnten Versicherungsmuffel tatsächlich auf ihren Schäden sitzen bleiben - zumal außerhalb von Wahlkampfzeiten. Wer bisher in der Annahme gezögert hat, es werde ihn schon nicht treffen, sollte es sich noch einmal genau überlegen. Denn jeder noch so mickrige Bach und jeder noch so unscheinbare Hügel können die eigenen vier Wände buchstäblich ins Wanken bringen. Auch weitab von Gewässern und Bergen kann der Keller jederzeit volllaufen.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell