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Polizei Düren

POL-DN: Leicht verletzt nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad

Niederzier (ots)

Am Donnerstag (06.08.2026) ist es im Einmündungsbereich Kölnstraße / Breitestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Um 16:60 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau aus Jülich mit ihrem Kleinkraftrad die Kölnstraße aus Richtung Krauthausen kommend. Im Einmündungsbereich beabsichtigte sie, nach rechts in die Breite Straße einzubiegen. Eigenen Angaben zufolge schätzte sie die Kurve falsch ein, verlor beim Abbiegevorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet nach links auf die Gegenfahrbahn. Sie kollidierte in der Folge mit einer entgegenkommenden 65-jährigen Frau aus Niederzier, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Pkw die Breite Straße aus Richtung Mühlenstraße befuhr.

Die 45-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 65-Jährige blieb unverletzt. Vor Freigabe der Fahrbahn musste die Feuerwehr auslaufende Betriebsmittel aus dem Pkw der 65-Jährigen beseitigen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.800 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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