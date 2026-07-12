Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Hückeswagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hückeswagen wurden am Freitagmorgen (10. Juli) zwei Personen leicht verletzt. Gegen 6:20 Uhr wollte ein 46-jähriger Hückeswagener mit seinem VW Polo vom Amselweg auf die Wiehagener Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Polo eines 40-Jährigen aus Hückeswagen, der auf der bevorrechtigten Wiehagener Straße unterwegs war und in Richtung Industriestraße fuhr. Er und sein 30-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Das Auto des 40-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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