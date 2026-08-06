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Polizei Düren

POL-DN: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L15 am Eifel-Resort schwer verletzt

Heimbach (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.08.2026) wurde ein Rennradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der L15 in Höhe Schwammenauel schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war ebenso wie ein Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte der Pkw-Fahrer, ein 51-jähriger Mann aus den Niederlanden, gegen 13:15 Uhr die Straße "Schwammenauel" aus Richtung des Ferien-Resorts kommend befahren und wollte an der Einmündung zur L15 nach links auf diese in Richtung Gemünd abbiegen. Hierbei übersah er zunächst den 20-jährigen Fahrer eines Rennrades, der die L15 aus Richtung Kermeter kommend bergab in Richtung Staumauer befuhr und begann mit dem Abbiegevorgang. Als er den herannahenden Zweiradfahrer bemerkte, brachte er seinen Pkw umgehend zum Stillstand. Der Rennradfahrer, der ebenfalls aus den Niederlanden stammt, leitete nach Zeugenangaben gleichermaßen umgehend eine Gefahrenbremsung ein, verlor aber dabei die Kontrolle über sein Fahrrad. In Folge dessen stürzte er bei hoher Geschwindigkeit und verletzte sich schwer. Zu einer Kollision der beiden beteiligten Fahrzeuge kam es nicht. Ein umgehend durch den Notarzt angeforderter Rettungshubschrauber verbrachte den Schwerverletzten in eine nahegelegene Klinik.

Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Aachen unterstützte die Einsatzkräfte der Polizei Düren bei der Aufnahme des Unfalls vor Ort. Das Verkehrskommissariat der Polizei Düren hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die L15 musste im Bereich der Unfallstelle zeitweise für beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Fahrbahn konnte erst gegen 18:30 Uhr wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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