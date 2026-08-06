Polizei Düren

POL-DN: Diverse Werkzeuge bei Einbruch in Werkstatt entwendet

Nideggen (ots)

Unbekannte Tatverdächtige entwendeten bei einem Einbruch in eine Werkstatt in der Zuckerstraße verschiedene Werkzeuge und flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Montag, dem 03.08.2026, 20:00 Uhr und Dienstag, 04.08.2026, 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Werkstatt. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie mehrere elektrische Werkzeuge. Darunter befanden sich u.a. ein Akkuschrauber, ein Winkelschleifer und eine Kettensäge. Darüber hinaus nahmen sie passende Ladegeräte und mehrere Akkus mit. Mit dem Diebesgut flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Der entstandene Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Personen gesucht, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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