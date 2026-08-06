Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Bränden

Linnich / Düren (ots)

Am Mittwoch (05.08.2026) brannte in Linnich eine Garage. In der Nacht zum Donnerstag (06.08.2026) wurde auf einem öffentlichen Platz in Birgel scheinbar vorsätzlich ein Holztisch in Brand gesetzt. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen.

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr brannte in der Rurstraße in Linnich eine Garage. Die Mieterin der Garage versuchte zunächst, den Brand selber zu löschen. Letztlich musste das jedoch die Feuerwehr übernehmen. Die Feuerwehr schließt eine Brandstiftung als Brandursache nicht aus. Genauere Hinweise zu vermeintlichen Tätern liegen aktuell nicht vor. Verletzt wurde niemand. Der Eigentümerin entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

In der Nacht zum Donnerstag brannte gegen 00:05 Uhr in Birgel ein Holztisch auf dem Dorfplatz nahe der Straße "Schieferbenden". Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Brand, als er am Dorfplatz vorbeifuhr. Zudem beobachtete er ca. sechs bis sieben Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, die zum Zeitpunkt des Brandes um den Tisch herumstanden. Kurz darauf flüchteten zwei der Jugendlichen auf einem E-Scooter, zwei auf einem weißen Kleinkraftrad und die restlichen fußläufig in eine unbekannte Richtung. Der Zeuge löschte den Brand eigenständig und kontaktierte die Polizei, die das Feuer mit eigenen Mitteln löschen konnte. Feuerwehr war schließlich nicht mehr erforderlich. Auch hier wurde der Sachschaden auf 1500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Rurstraße in Linnich oder am Dorfplatz in Birgel verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421-949 0 an die Polizei Düren zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell