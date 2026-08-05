Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Raubdelikt

Düren (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (05.08.2026) wurde ein 23-jähriger Mann aus Merzenich vor einer Bar in der Josef-Schregel-Straße von vier unbekannten Personen angegriffen und beraubt. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 01:35 Uhr hielt sich der Mann an einer Bushaltestellte nahe der Bar auf. Nach Angaben des 23-Jährigen seien "aus dem Nichts" vier Personen auf ihn zugekommen und hätten ihn angegriffen. Einer der Angreifer sprühte ihm dabei Pfefferspray ins Gesicht. Währenddessen wurde ihm der mitgeführte Rucksack vom Rücken gerissen. Die Personen flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Die davongetragenen leichten Verletzungen beim 23-Jährigen erforderten keine medizinische Erstversorgung. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Geschädigte erheblich alkoholisiert war.

Einen der Täter konnte der 23-Jährige wie folgt beschreiben:

- Männlich - Ca. Ende 30 - Ca. 173-178 cm - Kräftige Statur.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421-949 0 bei der Polizei Düren zu melden.

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