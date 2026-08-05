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Polizei Düren

POL-DN: Wohnwagen entwendet - Die Polizei bittet um Hinweise

Jülich (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten am vergangenen Sonntag (02.08.2026) einen Wohnwagen von einem umfriedeten Stellplatz an der Alten Reichsstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschafften sich mehrere Personen am Sonntagabend gegen 18:25 Uhr gewaltsam Zugang zu dem eingezäunten Gelände, auf dem der Wohnanhänger abgestellt war. Danach zog man den Wohnwagen vom Gelände und entwendete diesen. Zu den Tatverdächtigen, die mit einem schwarzen Pkw angereist waren, kann bislang lediglich gesagt werden, dass eine Person hellere, eine andere eher dunkle Kleidung trug.

Der entwendete Wohnanhänger des Herstellers "Hobby" trägt das amtliche Kennzeichen HG - BU 3519. Der aktuelle Wert wird mit ca. 20.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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