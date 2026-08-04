PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Fahrradtraining Basic in der ZUE Gürzenich

POL-DN: Fahrradtraining Basic in der ZUE Gürzenich
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Düren (ots)

Die schwächsten Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr zu schützen und ihnen das notwendige Handwerkszeug für eine sichere Verkehrsteilnahme zu vermitteln, hat sich die für die Zentrale Unterbringungseinrichtung Gürzenich zuständige Bezirksdienstbeamtin, Polizeioberkommissarin Addou, zum Ziel gesetzt. Gemeinsam mit der örtlichen Unfallprävention hat sie dort das Projekt "Fahrradtraining Basic" ins Leben gerufen - mit Erfolg!

Die Idee des Projektes begann bei Polizeioberkommissarin Addou mit Übernahme der verantwortlichen Betreuung der ZUE in Gürzenich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Bezirksdienstbeamtin im Bereich Gürzenich. Bei ihren Besuchen in der ZUE fiel ihr schnell auf, dass gerade den Kleinsten wichtige Grundlagen für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr fehlten und eine Sensibilisierung für die Gefahren des Straßenverkehrs angezeigt war. Unter Einbindung von Polizeihauptkommissarin Nöthen-Becker, die für die örtliche Unfallpräventionsdienststelle seit langem Fahrradtrainings an Schulen durchführt, wurden den Kindern im Grundschulalter zunächst absolute Basics, wie zum Beispiel die Selbstverständlichkeit des Tragens eines passenden Fahrradhelms und wie man diesen richtig einstellt, vermittelt. Darüber hinaus erklärten die beiden Polizistinnen in praktischen Trainings grundlegende Verkehrsregeln, wie das sichere Abbiegen mit Handzeichen, Schulterblick und Einordnen und trainierten diese mit dem Fahrrad. Die Kinder übten zudem das Umfahren von Hindernissen oder das richtige Verhalten im Kreisverkehr.

Wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Veranstaltung leisteten auch die Lehrkräfte der Einrichtung, die die Kinder bereits im Vorfeld mit den wichtigsten Verkehrszeichen vertraut gemacht hatten. Um während der praktischen Trainings sprachliche Barrieren der teilnehmenden Kinder überwinden zu können, halfen sowohl diese als auch Dolmetscher der zuständigen Betreuungsfirma nach Kräften. Auch logistisch wurde hier tatkräftig unterstützt, so dass eine ausreichende Anzahl geeigneter Helme und auch verkehrssicherer (Kinder-)Fahrräder zur Verfügung gestellt werden konnte.

In einem nächsten Schritt wurden dann auch die Eltern der kleinen Nachwuchsradler in die Trainings einbezogen. Das Angebot wurde dankend angenommen, so dass bei einem weiteren Training Kinder und Eltern teilweise gemeinsam radelten und die Herausforderungen des Straßenverkehrs im geschützten Bereich der Unterbringungseinrichtung gemeinsam bewältigten.

An der Resonanz aller Teilnehmenden, insbesondere aber der Kinder, die mit Herzblut bei der Sache waren und das Erlernte nachhaltig anwendeten, wird der Erfolg der Initiative sichtbar.

Dem Ziel, die Schwächsten für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu stärken, ist Polizeioberkommissarin Addou mit ihrem "Fahrradtraining Basic" bestimmt einen Schritt näher gekommen. Aber nicht nur das; ganz nebenbei zeigt das Projekt, wie gelebte Integration, Wertevermittlung, Respekt und gegenseitige Wertschätzung im Alltag funktionieren können.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 09:15

    POL-DN: Körperverletzung und Sachbeschädigung in der Jülicher Innenstadt

    Jülich (ots) - Am gestrigen Morgen (03.08.2026) zog ein 27-jähriger Mann randalierend durch die Jülicher Innenstadt. Er verletzte zwei Personen und beschädigte mehrere Autos bevor er durch die Polizei gestoppt wurde. Die erste Meldung über eine Körperletzung erreichte die Polizei gegen 08:20 Uhr aus der Kleinen Kölnstraße. Dort hatte der Tatverdächtige ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 09:15

    POL-DN: Zeugensuche nach Steinwurf auf fahrenden Bus

    Düren (ots) - Am Montagmorgen (03.08.2026) beschädigten bislang unbekannte Täter einen fahrenden Bus, indem sie einen Stein gegen die Fensterscheibe warfen. Die Polizei bittet um Hinweise. Um 05:00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Angestellter eines Busunternehmens aus Düren mit seinem Linienbus die Binsfelder Straße aus Richtung Girbelsrather Straße kommend. In Höhe des Kreuzungsbereichs Binsfelder Straße / B56 warfen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren