Polizei Düren

POL-DN: Die Polizei blickt auf eine weitestgehend friedliche Annakirmes zurück und zieht Bilanz

Düren (ots)

Die Polizei Düren blickt auf eine weitestgehend ruhige und friedliche Annakirmes 2026 zurück. Mit 49 polizeilichen Einsätzen ist zwar ein leichtes Plus zum Vorjahr (38 Einsätze) zu verzeichnen, allerdings bewegt sich damit die Zahl in einem Bereich, wie er auch in den Jahren zuvor nicht unüblich war (z.B. 2024: 47 Einsätze)

Auch eine Verdoppelung der aufgenommenen Körperverletzungsdelikte mit insgesamt sechs zur Anzeige gebrachten Straftaten (2025: 3 Strafanzeigen) klingt zunächst dramatisch, bewegt sich aber im Vergleich zum Jahr 2024 (mit 12 Strafanzeigen) weiterhin auf niedrigem Niveau.

Im Gegensatz zum Vorjahr, wo nur in einem Falle Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet wurde, waren in diesem Jahr insgesamt drei Fälle zu verzeichnen.

Mit nur einem zur Anzeige gebrachten Diebstahlsdelikt im gesamten Verlauf des Volksfestes ist ein Tiefstand zu verzeichnen. In den Vorjahren lag die Anzahl der entsprechenden Delikte jeweils im mittleren einstelligen Bereich.

Mit fünf festgestellten Verstößen gegen das Waffengesetz lag die Zahl leicht über dem Vorjahreswert (2025: 3). Eine ähnliche Entwicklung ist bei den festgestellten Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verzeichnen. Mit sieben festgestellten Verstößen liegt die Zahl geringfügig über dem Vorjahresniveau (2025: 6).

Insgesamt mussten die Einsatzkräfte 24 Platzverweise aussprechen (2025: 23). Diese Zahl liegt auch dieses Jahr wieder deutlich unter dem Vergleichswert aus dem Jahr 2024 wo 43 Personen verwiesen werden mussten.

Die Zahl der Abschleppvorgänge im ruhenden Verkehr insgesamt sank im Jahr 2026 leicht auf 57 Schleppvorgänge. (2025: 61).

Die Polizei zieht zum gesamten Einsatzverlauf eine positive Bilanz. Die Einsatzlage rund um das neuntägige Volksfest blieb überschaubar. Es kam zu keinerlei herausragenden Einsätzen oder nennenswerter Störungen im Zusammenhang mit der Großveranstaltung.

Zu erwähnen ist, dass in diesem Jahr ein Schwerpunkt der Verkehrsmaßnahmen rund um das Volksfest u.a. auf den gemeinsamen Kontrollen von Taxen und Mietwagen in Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt des Kreises Düren lag. In diesem Segment wurde eine niedrige zweistellige Anzahl von Verstößen festgestellt und geahndet.

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