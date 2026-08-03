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Polizei Düren

POL-DN: Pkw entwendet - die Polizei bittet um Hinweise

Merzenich (ots)

Am vergangenen Samstag (01.08.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Bergstraße abgestellten Pkw. Der Geschädigte hatte versehentlich den Schlüssel des Fahrzeuges stecken lassen.

In der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr nutzten die Täter die Chance und entwendeten den am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Lupo mit dem amtlichen Kennzeichen DN - MG 238. Der Geschädigte hatte den schwarzen Pkw gegen Mitternacht an der Örtlichkeit abgestellt und nach eigenen Angaben vergessen, den Schlüssel abzuziehen. Am Morgen gegen 10:00 Uhr bemerkte er dann das Fehlen des Fahrzeuges.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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