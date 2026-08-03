Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Krad-Unfall

Hürtgenwald (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B399 in Höhe der Ortslage Raffelsbrand wurde die Beifahrerin eine 63-jährigen Motorradfahrers am gestrigen Abend (02.08.2026) schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber und auch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei waren im Einsatz.

Gegen 20:40 Uhr befuhr der 63-Jährige aus Düren mit seinem Motorrad die B399 aus Richtung Zweifall kommend in Richtung Raffelsbrand. Auf dem Sozius des Kraftrades befand sich eine 45-jährige Frau aus Düren. Aufgrund eines die Fahrbahn querenden Tieres geriet der Mann aus Düren zunächst rechtsseitig auf den Grünstreifen und verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über sein Gefährt. Beim folgenden Sturz wurde die Beifahrerin vom Motorrad geschleudert. Auf der Fahrbahn kam es dann zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw eines 48-jährigen Mannes. Der Tourist aus Madrid war auf der B399 in Fahrtrichtung Zweifall unterwegs und konnte trotz des eines Ausweichversuches den Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Durch das Unfallgeschehen wurden beide Nutzer des Motorrades verletzt. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen. Die Sozia musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle eingesetzt. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bielefeld die Einsatzkräfte der Polizei Düren. Die Bundesstraße musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden und konnte erst am frühen Montagmorgen gegen 05:45.

Der entstandene Sachsachen wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallherganges aufgenommen.

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