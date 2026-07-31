Polizei Düren

POL-DN: Nach Diebstahl alkoholisiert Fahrrad gefahren und Widerstand geleistet

Düren (ots)

Am Donnerstagabend (30.07.2026) entwendete ein 19-jähriger Mann aus Kreuzau einen Verkehrsleitkegel und fuhr daraufhin mit seinem Fahrrad davon. Die alarmierten Polizeibeamten der Wache Düren konnten feststellen, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen leistete er Widerstand gegen die Beamten.

Gegen 22:30 Uhr meldeten Zeugen der Leitstelle eine männliche Person auf der Zülpicher Straße, die sich in verdächtiger Art und Weise an einer Baustelle zu schaffen machen würde. Polizisten der Wache Düren konnten den 19-jährigen Mann aus Kreuzau kurz darauf auf der Dechant-Bohnekamp-Straße antreffen, als er mit seinem Fahrrad aus Richtung Zülpicher Straße fahrend auf dem Gehweg unterwegs war. Der 19-Jährige wies dabei eine unsichere Fahrweise auf und aus seinem Rucksack ragte, deutlich erkennbar, ein Verkehrsleitkegel. Auf eine Ansprache reagierte er nur verzögert.

Im Gespräch mit dem Kreuzauer nahmen die Beamten erheblichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Aufgrund dessen wurde dem 19-Jährigen mitgeteilt, dass ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen werde. Auf dem Weg zum Streifenwagen riss er sich gewaltsam von den Beamten los und versuchte zu fliehen. Nach kurzer Verfolgung konnte er letztlich gestellt und fixiert werden. Hierbei setzte er sich erneut körperlich gegen die Beamten zur Wehr. Die Polizisten verbrachten ihn schließlich zwangsweise zur Polizeiwache Düren.

Der 19-Jährige verletzte sich bei der körperlichen Gewaltanwendung leicht. Durch den diensthabenden Arzt wurde er auf der Polizeiwache medizinisch erstversorgt. Damit einhergehend wurde ihm anschließend die Blutprobe entnommen. Auch eine Polizeibeamtin wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch erstversorgt werden.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Kreuzauer bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Diebstahl, Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

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