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Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Girbelsrath - die Polizei bittet um Hinweise

Merzenich (ots)

Im Verlauf des gestrigen Donnerstages (30.07.2026) verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mittelstraße und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:30 Uhr informierten die Geschädigten die Polizei nach der Feststellung, dass in ihrem Haus eingebrochen wurde. Sie hatten das Haus gegen 07:10 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr bemerkten sie, dass einzelne Räumlichkeiten des Hauses unbefugt betreten und durchsucht wurden. Einen Überblick über möglicherweise entwendete Gegenstände konnten die Geschädigten bislang nicht erlangen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden in diesem Zusammenhang Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wichtigkeit einer Wertgegenstandsliste hin. Diese hilft Ihnen dabei, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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