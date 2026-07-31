Polizei Düren

POL-DN: Mit dem Pkw überschlagen

Merzenich (ots)

Ein 73-jähriger Pkw-Fahrer musste gestern Nachmittag (30.08.2026) nach einem Alleinunfall leichtverletzt in ein Krankenhaus behandelt werden. Er war zuvor mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen.

Gegen 13:25 Uhr war der Senior auf der L264 aus Richtung Arnoldsweiler kommend in Richtung Merzenich unterwegs. In Höhe der Kreuzung Auf der Heide / Steinweg war er dann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Mast der Ampel geprallt. Infolge dessen überschlug sich sein Pkw und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch den Unfall nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Der alarmierte Rettungsdienst verbrachte den Mann aus Hürtgenwald zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

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