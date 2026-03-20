Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei vollstreckt bei Landesfahndungstag 145 Haftbefehle

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Erfurt (ots)

Die Thüringer Polizei führte am 19.03.2026 einen umfangreichen Landesfahndungstag durch und vollstreckte dabei eine Vielzahl von Haftbefehlen. An der Maßnahme beteiligten sich Polizeibehörden aus dem gesamten Freistaat.

Ziel des Landesfahndungstages war eine deutliche Reduzierung der Zahl bestehender Haftbefehle. Ein besonderes Augenmerk galt dabei Haftbefehlen, denen eine Straftat der politisch motivierten Kriminalität zuzuordnen war.

Die Polizei zieht nach dem ersten Landesfahndungstag des Jahres 2026 ein durchweg positives Resümee.

Am Donnerstag kamen in allen Teilen Thüringens Polizistinnen und Polizisten zum Einsatz. Dabei wurden insgesamt 145 Haftbefehle bei 131 Personen vollstreckt. Dabei handelte es sich um 78% Männer und 22% Frauen. 2 der vollstreckten Haftbefehle waren der politisch motivierten Kriminalität zuzuordnen.

Insgesamt wurden 27 Personen in Justizvollzugs- bzw. Jugendstrafanstalten verbracht. Die inhaftierten Personen verbüßen in der Summe 2608 Tage.

Nicht immer endete der Besuch der Polizei für die Gesuchten in einer Justizvollzugsanstalt. Auch war bei einer Ersatzfreiheitsstrafe die Begleichung einer Geldstrafe möglich, um den Haftbefehl außer Vollzug zu setzen. 97 Personen konnten ihre Haftbefehle durch Zahlung abwenden. So wurden Geldstrafen inkl. Gebühren in einer Gesamthöhe von knapp 51.382,97 Euro eingezogen.

Ursächlich für die zu vollstreckenden Haftbefehle waren nicht beglichene Geldbußen sowie Straftaten wie Körperverletzungs-, Eigentums- und Betrugsdelikte sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der höchste Betrag wurde bei einem 40-jährigen Mann aus dem Raum Erfurt fällig. Er musste zur Abwendung eines Vollstreckungsauftrages zur Pfändung wegen Steuerhinterziehung knapp 33.600 Euro begleichen und vereinbarte hierzu eine Ratenzahlung.

Drei Personen brachten es auf jeweils 3 Haftbefehle.

Im Landkreis Gotha machten die Einsatzkräfte bei der Vollstreckung eines Haftbefehls einen Zufallsfund von ca. 40 Gramm Methamphetamin und Amphetamin. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (JN)

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