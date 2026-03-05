Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Gemeinsam sicher unterwegs - Motorradsaison 2026 startet

Erfurt (ots)

Die Saison für Motorräder steht mit den steigenden Temperaturen eigentlich erst in wenigen Wochen an. Dennoch verzeichnet die Thüringer Polizei in diesem Jahr bereits drei getötete und drei schwerverletzte Motorradfahrer. Im Jahr 2025 sind bei 533 Verkehrsunfällen mit motorisierten Zweirädern 17 Menschen ums Leben gekommen und 217 schwer verletzt worden. Die Thüringer Polizei bittet daher alle Motorradfahrer eindringlich zur Gelassenheit nach der Winterpause und zu defensivem Fahren, wenngleich die ersten Sonnenstrahlen zur Ausfahrt locken.

Bei aller technischen Unterstützung und Innovation bleibt das Verhalten der Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr weiterhin ein zentrales Element. Überhöhte Geschwindigkeit und ungenügender Sicherheitsabstand sind nach wie vor die häufigsten Hauptunfallursachen bei Motorradunfällen. Die Thüringer Polizei appelliert an alle Motorradfahrer zu erhöhter Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme und bittet, sich entsprechend auf die Motorradsaison vorzubereiten. Dazu gehört neben der Kontrolle der Technik (Reifen, Beleuchtung, Bremsen, Kette, Flüssigkeiten) und der Ausrüstung auch das Anpassen der Geschwindigkeit und des Abstandes auf die aktuell noch nicht idealen Straßenbedingungen. Wo an einer Stelle die Sonne scheint, kann es nach der nächsten Kurve noch Frostbedingungen geben.

Nicht nur Motorradfahrer müssen sich wieder an das Fahren und an ihre Maschine gewöhnen, auch für Autofahrer ändert sich mit den Zweirädern die Verkehrslage. Gerade zu Beginn der Saison unterschätzen Autofahrende Geschwindigkeit und Beschleunigungsvermögen der Motorräder. Darum sollten alle Verkehrsteilnehmer zu jeder Zeit rücksichtsvoll und vorausschauend fahren. Der Negativtrend an verletzten oder getöteten Motorradfahrern aus dem Vorjahr darf sich in dieser Saison nicht fortsetzen - jeder Verkehrstote ist einer zu viel.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Vermeidung schwerer Verkehrsunfälle wird die Thüringer Polizei in den kommenden Wochen verstärkt Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

