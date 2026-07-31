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Polizei Düren

POL-DN: Betrüger geschnappt

Jülich (ots)

Durch den aufmerksamen Filialleiter eines Supermarktes gelang Beamten der Wache Jülich gestern (30.07.2026) die Festnahme mehrerer Betrüger. Diese hatten zuvor mit offenbar illegal beschafften Zugangsdaten per Mobiltelefon Bargeld an der Kasse des Marktes abgehoben.

Gegen 18:50 Uhr war dem Leiter eines Supermarktes in der Margaretenstraße eine männliche Person aufgefallen, die zum wiederholten Mal einen kleinen Einkauf für wenige Euro tätigte und sich beim Bezahlen der Ware einen höheren Geldbetrag in bar auszahlen ließ. Die Zahlung erfolgte jeweils digital mit dem mitgeführten Mobiltelefon. Er erinnerte sich umgehend an eine Betrugsmasche, bei der die Täter auf genau diese Weise mit illegal erlangten Bankdaten Bargeld erbeuten. Da ihm das von der Person gezeigte Verhalten verdächtig erschien, informierte er die Polizei.

Durch das abgelesene Kennzeichen des genutzten Fahrzeuges, gelang es einer Streifenbesatzung der Wache Jülich schnell, das mit drei Personen besetzte Fahrzeug anzutreffen und die Insassen zu kontrollieren. Da sich die Verdachtsmomente im Rahmen der Kontrolle erhärteten, wurden die drei jungen Männer aus Dortmund im Alter zwischen 17 und 18 Jahren nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und der Wache zugeführt. Bei der Durchsuchung des Pkw konnten mehrere Mobiltelefone und eine niedrige fünfstellige Summe Bargeld sichergestellt werden.

Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betruges ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern zur Stunde an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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